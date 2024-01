Jak w 2024 roku zmieni się polska szkoła?

Zmiany nastąpiły także na stanowisku szefa KO w Łodzi – z pracą pożegnał się Waldemar Flajszer. Odwołany kurator miał swoje pięć minut za sprawą wulgarnego wpisu: „K...wa, nie pracują”, którym okrasił zdjęcie protestujących samorządowców w łódzkiej PO. Tłumaczył później, że chciał napisać „kurczę”.

Kierownictwo resortu edukacji zapewnia także, że w najbliższym czasie można spodziewać się odchudzenia podstawy programowej, zmniejszenia liczby godzin religii do jednej i niewliczanie jej do średniej ocen. Na pewno będą zmiany dotyczące przedmiotu Historia i Teraźniejszość, a w szkołach podstawowych, do szóstej klasy, będzie przyroda a nie biologia i geografia – co zapowiedziała w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.

Czego oczekuje środowisko nauczycielskie?

Kilka dni temu wiceminister edukacji Izabela Ziętka zapytała w mediach społecznościowych nauczycieli, jakich zmian oczekiwaliby od nowego kierownictwa resortu. W odpowiedziach pedagogów czytamy, że chcieliby mniej licznych klas, więcej możliwości uczenia projektowego i odejścia od wymagań związanych z encyklopedyczną wiedzą – uczniowie nadal muszą uczyć się zbyt wielu regułek. Namawiają, by przyjrzeć się nauce drugiego języka obcego w szkole. W czasach sprzed reformy Anny Zalewskiej, dzieci uczyły się go trzy lata. Teraz tylko dwa.

Wiele odpowiedzi dotyczyło zasadności egzaminu ósmoklasisty, bo obecnie uczy się dzieci bardziej „pod egzamin”, a nie po to, by coś wiedziały, rozumiały i potrafiły zastosować w praktyce. Podobnie jak z egzaminami związanymi z awansem zawodowym nauczycieli – wielu przyznaje, że prowadząc zajęcia dostosowują je do wymagań awansu zawodowego, a nie do dzieci.

Coraz częściej pojawiają się głosy, by przywrócić zajęcia praktyczno-techniczne, by dzieci kończące szkołę posiadały pewne umiejętności przydatne w dorosłym życiu. I najlepiej, gdyby zlikwidować oceny z tego przedmiotu, by nie zniechęcały. W przypadku innych przedmiotów nauczyciele postulują, by zrewidować system oceniania.