Histeria wokół Tęczowego Piątku. Kuratoria oświaty ruszyły z kontrolami

Czy na organizację Tęczowego Piątku potrzebna jest zgoda rady rodziców?

Nie tylko pomorska kurator oświaty nie wydaje się zachwycona Tęczowym Piątkiem. Jak podaje portal Onet.pl również łódzki kurator oświaty Waldemar Flajszer wystosował do szkół pismo, w którym wskazuje: "W związku z informacjami o planowanej organizacji w szkołach i placówkach akcji »Tęczowy piątek« przypominamy, że (...) podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców" – ostrzega kurator w swoim piśmie powołując się na prawo oświatowe. To ostrzeżenie odnosi między innymi do rozwieszania plakatów lub flag.”

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak na stronie internetowej kuratorium zamieściła komunikat, w którym wskazuje, że „W związku z zapowiedziami organizacji akcji tzw. „tęczowy piątek” dementuję pogłoski jakoby w polskim prawie oświatowym dokonała się rewolucyjna zmiana – w następstwie październikowych wyborów do Sejmu i Senatu. Nic podobnego!”.

Fundacja GrowSpace przygotowała dla szkół Tarczę Prawną 2.0 w której tłumaczy dyrektorom, w jaki sposób mają się bronić przed zarzutami kuratorów. To przede wszystkim zapewnienie, że fundacja nie organizowała „Tęczowego Piątku” w żadnej ze szkół. Były to działania oddolne społeczności szkolnej, więc nie musiały być uzgadniane z radą rodziców.

Co się zmieni w MEiN?

- Mam nadzieję, że to zamieszanie wokół tej akcji i zapowiedziane kontrole to są już ostatnie podrygi kuratorów – komentuje Dominik Kuc. – Gdy zmieni się władza, kuratorzy i ministrowie przestaną robić wokół Tęczowego Piątku zamieszanie. I będą wspierać wszystkie działania, by uczniowie i uczennice czuli się w szkole bezpiecznie – dodaje.

- Możemy być o tym przekonani. Tęczowy Piątek to wspieranie uczniów i uczennic, którzy z różnych powodów mogą czuć się dyskryminowani. Na pewno ze strony ministerstwa nie będą płynąć żadne homofobiczne wypowiedzi – zapewnia Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej.