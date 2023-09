Sondaż: niemal połowa Polaków chce wycofania religii ze szkół

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż. Polacy wskazują najpoważniejsze problemy oświaty Nie tylko lepsze pensje dla nauczycieli – Polacy oczekują także nowoczesnych i przyjaznych dla uczniów placówek, w których zawsze znajdą oni wsparcie.

Sprawa lekcji religii w szkołach jest delikatna. Wprowadzono je do szkół w 1990 r. i były one jakby namacalnym symbolem zmian, które dokonały się w Polsce. W szkołach pojawili się nie tylko katecheci, ale także księża a każda klasa miała po dwie lekcje religii w tygodniu. Na katechezy chodzili prawie wszyscy.

Dziś po przeszło trzydziestu latach jest inaczej. Przyczyniła się do tego nie tylko postępująca laicyzacja społeczeństwa czy wypływające co jakiś czas skandale pedofilskie z udziałem osób duchownych, ale także zmiany, które dokonały się w szkole.

To między innymi tzw. reforma Zalewskiej likwidująca gimnazja i wprowadzająca czteroletnie licea wypełnione po brzegi podwójnym rocznikiem spowodowała, że miejsc na dodatkowe lekcje (a taką jest właśnie religia) jest coraz mniej. Zaczęto więc ubiegać się o to, by zmniejszyć wymiar godzin religii do jednej w tygodniu. W wielu miejscach to się udało.

Katechezie nie pomaga także przeładowana podstawa programowa. Przepracowane dzieci wolą pospać godzinę dłużej lub wrócić do domu wcześniej (niekiedy religię planuje się o godz. 7.1- rano)niż uczyć się religii. Co prawda trud niewygody nauki rekompensuje czasem fakt, że ocenę z religii wlicza się do średniej – co czasem przydaje się do świadectwa z biało-czerwonym paskiem – ale jeśli uczeń i tak ma dobre oceny, to na dodatkowej piątce mu aż tak nie zależy. W rezultacie w niektórych miastach, jak w ubiegłym roku we Wrocławiu, na katechezę nie chodziło 80 proc. młodzieży.

Brakuje nauczycieli religii

Problem jest także z katechistami. Szkoły narzekają, że nie są w stanie zapewnić kadry. Księży jest mało a jeśli już są, to niekoniecznie chcieliby się zaangażować w pracę pedagogiczną – ciężką, wymagającą wiedzy o rozwoju dziecka a w dodatku kiepsko płatną.