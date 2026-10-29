Wicepremier spotkał się z dyrektorami szkół w ramach akcji „Broń się w necie".

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Minister cyfryzacji o zagrożeniach w sieci. „Paraliż społeczny"

- Technologia, internet stał się miejscem, które lubimy i trudno jest nauczyć się, że jak coś bardzo lubimy, to może być groźne. (...) Niestety przyszedł taki czas, że musimy sobie powiedzieć, że internet nie daje tylko radości, ale jest też miejscem ryzyk. Te ryzyka przez lata były w cieniu, chociaż tliły się i pokazywały się — mówił szef MC.

Gawkowski zwrócił uwagę, że zagrożeniami w sieci najpierw zajmowały się służby, później powstały specjalne instytucje i zaangażowało się w to państwo. Zaznaczył, że dopiero w dwóch, trzech ostatnich latach podchodzi się do tego z większym poczuciem odpowiedzialności. - Ekstremizmy pojawiają się, gdy czujemy je na własnej skórze. I taka forma odczucia przyszła trzy tygodnie temu, bo pierwszy raz w historii polskie państwo doświadczyło paraliżu społecznego. Nie wiedzieliśmy, co jest prawdą, a co fałszem. Nie mieliśmy świadomości, gdzie jest prawdziwa informacja — mówił Gawkowski.

Nowe podręczniki dla nauczycieli. Gawkowski przedstawił plan ministerstwa

Wicepremier podkreślił, że radykalizmy w sieci rosną i można się nimi zarazić. Dodał, że dzisiaj jest trudno oddzielić świat realny od wirtualnego. - Przez lata państwo i cała kadra społeczna, zakochując się w cyfryzacji, nie zrobiły odpowiednio dużo, żeby uczyć o zagrożeniach w internecie. Od lat do szkół przychodzili policjanci. Mówili o ruchu drogowym i o tym, od czego są. Nie prowadziliśmy rozmów o tym, co się dzieje w sieci. Musimy to szybko naprawić. Nie mamy na to dekad, mamy lata. W rok tego nie zrobimy, będziemy to budować przez najbliższe dwa, trzy, cztery lata — mówił Gawkowski.

Szef MC zaznaczył, że trzy lata temu na podnoszenie świadomości cyfrowej, czyli szkolenia, wydatki sięgały 100 mln zł, a dzisiaj jest to 10-krotnie więcej. Gawkowski zapowiedział też, że od czwartku będą kolportowane za darmo podręczniki o walce z hejtem, radykalizmem i ekstremizmem, z przeznaczeniem dla nauczycieli. Pojawi się też ich wersja online.

W czasie bydgoskiego spotkania dyrektorzy szkół wysłuchali wykładów przygotowanych przez ABW o przeciwdziałaniu radykalizacji oraz przez NASK o psychologicznych aspektach radykalizacji młodych w internecie. (PAP)

rau/ agz/