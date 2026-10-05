Zespół ds. Etyki i Rzetelności Naukowej powołany przez Śląski Uniwersytet Medyczny ma opracować rekomendacje dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji w badaniach i publikacjach, a także monitorować przestrzeganie zasad etyki naukowej.

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Presja czasu skłania do poszukiwania dróg na skróty. Powstaną jasne wytyczne

Pierwsze posiedzenie zespołu już się odbyło. Do jego zadań należy m.in. przygotowanie wytycznych dotyczących wykorzystania AI w działalności naukowej i publikacyjnej, a także wspieranie edukacji dotyczącej etyki badań i standardów publikacyjnych.

Przewodniczący zespołu, prof. Andrzej Więcek, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, wskazuje na jeden z czynników, który w dużym stopniu determinuje pracę badaczy.

„Naukowcy pracują pod presją czasu, są rozliczani z aktywności, liczby publikacji, a AI tworzy pokusę, by skorzystać z możliwości, by zrobić coś szybciej, prościej. Nauka to poszukiwanie prawdy, a nie korzystanie z niepewnych, fałszywych źródeł” – wskazuje prof. Andrzej Więcek.

Nowe wyzwania w nauce i rola sztucznej inteligencji

Przewodniczący zespołu podkreśla, że niezbędne są mechanizmy pozwalające ograniczać wykorzystanie technologii AI w nieuczciwy sposób. Profesor zwraca również uwagę na rozwój generatywnej sztucznej inteligencji, która może być wykorzystywana nie tylko do redagowania tekstów, lecz także na wcześniejszych etapach pracy naukowej.

„Mamy też do czynienia z tzw. generatywną sztuczną inteligencją, która wymyśli za nas temat badań i niemal je przeprowadzi. Już teraz autorzy prac naukowych powinni informować, w jakim zakresie, przygotowując badanie i pisząc pracę, korzystali z AI” – podkreśla prof. Więcek.

Podstawą będą międzynarodowe standardy. Uczelnia stawia na transparentność badań

Zespół zajmie się również promowaniem dobrych praktyk dotyczących transparentności badań, zasad autorstwa publikacji oraz odpowiedzialnego prowadzenia działalności naukowej. Ma też monitorować przestrzeganie przez środowisko naukowe zasad etyki i rzetelności naukowej.

Prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Oskar Kowalski zapowiada, że uczelnia zamierza działać zgodnie z międzynarodowymi standardami. „Działamy zgodnie z międzynarodowymi standardami, dbając o przejrzystość w nauce” – podkreśla prof. Kowalski.