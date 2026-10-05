O utworzenie Uniwersytetu Mazowieckiego zabiegała zarówno Akademia Mazowiecka, jak i samorządy miasta i powiatu oraz parlamentarzyści z regionu, reprezentujący różne partie polityczne.

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Ministerstwo Nauki poparło zmianę nazwy uczelni ze względu na jej „dynamiczny rozwój”.

W toku prac legislacyjnych w parlamencie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maria Mrówczyńska podkreślała, że obecna Akademia Mazowiecka w Płocku w ostatniej ewaluacji jednostek naukowych uzyskała ocenę, która pozwala jej posługiwać się nazwą Uniwersytet. Resort popiera zmianę nazwy ze względu na dynamiczny rozwój uczelni. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL, poseł z okręgu płockiego zwracał uwagę, że utworzenie Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku jest „spełnieniem marzeń pokoleń Płocczan”.

Parlamentarzyści zwracali uwagę, że w przypadku Akademii Mazowieckiej nie chodzi jedynie o zmianę nazwy, ale o nadanie jej rangi Uniwersytetu Mazowieckiego, co jest wynikiem osiągnięć placówki w rozwoju dydaktycznym i naukowym. Wskazywali przy tym, że silne ośrodki akademickie w średnich miastach, takich właśnie jak Płock, przyczyniają się do rozwoju całego regionu.

Akademia Mazowiecka w Płocku Uczelnia powstała w 2022 r., na mocy ustawy. Przekształciła się w nią, działająca od 1999 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowej. Uczelnia kształci obecnie ponad 2 tys. studentów na 25 kierunkach studiów, w tym licencjackich, inżynierskich i magisterskich na czterech wydziałach: nauk humanistyczno-społecznych i informatyki, jak również prawa, administracji i ekonomii oraz nauk o zdrowiu, a także na kierunku lekarskim.

Pozytywna ewaluacja działalności naukowej Akademii Mazowieckiej.

Rektor płockiej Akademii Mazowieckiej prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki ogłosił w lipcu, że po przeprowadzonej ocenie jakości działalności naukowej w ostatnich czterech latach uczelnia ta spełniła warunki do uzyskania statusu uniwersytetu. W okresie od 2022 do 2025 r. Akademia Mazowiecka w sześciu dyscyplinach w trzech dziedzinach naukowych otrzymała wysokie kategorie A oraz B+ – wynika z ewaluacji jakości działalności naukowej. – W ewaluacji działalności naukowej, której poddaliśmy się i uzyskaliśmy wysokie oceny naukowe, byliśmy oceniani na tych samych zasadach i musieliśmy spełnić te same kryteria jak każda inna uczelnia uniwersytecka w Polsce. Nie było żadnej taryfy ulgowej – mówił prof. Słodki w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie.

Ustawa ws. Uniwersytetu Mazowieckiego ma wejść w życie 15 października 2026 r. – tego właśnie dnia uczelnia zmieni nazwę.