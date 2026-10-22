W czwartek 22 października Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy opublikował propozycje podstaw programowych kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.

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IBE-PIB przygotował propozycje podstaw programowych

W marcu Instytut poinformował, że propozycje przygotuje ponad 200 ekspertów, w tym czynni pracownicy naukowi, nauczyciele, dydaktycy i metodycy. Zapewniono wówczas, że będą one najpierw poddane recenzjom oraz ocenie Rady ds. monitorowania wdrażania reformy oświaty im. Komisji Edukacji Narodowej. W dalszej kolejności trafią natomiast do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ostatecznie zdecyduje o ich wprowadzeniu.

IBE-PIB podkreślił, że kształcenie w liceum ogólnokształcącym i technikum ma przygotować uczniów do „skutecznego i odpowiedzialnego funkcjonowania w rodzinie, społeczeństwie i na rynku pracy” oraz „sprzyjać rozwijaniu postawy dbania o dobro wspólne w poszanowaniu tradycji i kultury narodowej oraz innych kultur”.

Od 1 września 2027 r. możliwe zmiany w podstawie programowej z języka polskiego

Nowe podstawy w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych mają obowiązywać od 1 września 2027 r. Zmiany obejmą m.in. język polski, a tym samym również listę lektur. W kanonie ma pojawić się m.in. więcej literatury współczesnej.

Eksperci Instytutu podkreślili, że podstawa programowa daje nauczycielowi „znaczną swobodę w doborze lektur, aby umożliwić pracę z różnorodnymi tekstami”. Jednocześnie dodali, że w wypadku lektur obowiązkowych jednym z ważnych narzędzi interpretacyjnych powinna być wiedza historycznoliteracka. Ta jednak niekoniecznie musi opierać się na sztywnej periodyzacji.

W swojej propozycji IBE-PIB zaproponował, aby w każdym roku szkolnym uczniowie czytali co najmniej cztery dłuższe lub krótsze utwory, ewentualnie fragmenty tych pierwszych. Zgodnie z założeniami będą one przy tym reprezentować różnorodne rodzaje, gatunki i konwencje literackie oraz publicystyczne. Uczniowie mają także poznawać „inne teksty kultury poruszające ważne dla współczesności zagadnienia, w tym globalne i lokalne wyzwania, relacje międzyludzkie i społeczne oraz podkreślające wartość człowieka i otaczającego go świata”.

Nowa lista lektur możliwa już od 1 września 2027 r.

Na liście ekspertów znalazły się na przykład wybrane utwory literatury staropolskiej, w tym „Bogurodzica”, a także niektóre pieśni i treny Jana Kochanowskiego. Z kolei wśród utworów dramatycznych z kanonu literatury polskiej pojawiły się m.in. dramat romantyczny (np. „Kordian” Juliusza Słowackiego, „Dziady cz. III” Adama Mickiewicza, „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego), „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i wybrany dramat z XX w.

Według zaleceń Instytutu uczniowie mają również poznawać epikę z kanonu literatury polskiej, w tym „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. Na liście znalazły się także utwory (lub ich fragmenty) polskich noblistów: Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Olgi Tokarczuk, jak również liryka XIX, XX i XXI w.

Ponadto eksperci z IBE-PIB rekomendują wybrane teksty z literatury europejskiej, w tym dramat Williama Shakespeare'a. Zalecają również utwory liryczne, epickie lub dramatyczne spoza europejskiego i północnoamerykańskiego kręgu kulturowego, a także te odnoszące się do wojny i okupacji oraz totalitaryzmów XX w. (w tym przykłady tekstów fikcjonalnych i literatury faktu).

W przypadku zakresu rozszerzonego zasugerowano czytać „nie mniej niż dwa dłuższe utwory literackie w ciągu roku”, w tym teksty i fragmenty charakterystyczne dla prądów literackich, takich jak: barok, sentymentalizm, klasycyzm, realizm, naturalizm, ekspresjonizm, impresjonizm, symbolizm, neoromantyzm, awangarda XX w., postmodernizm.

Eksperci rekomendują ponadto wybrane artykuły naukowe z co najmniej dwóch różnych dyscyplin humanistyki, w tym esej filozoficzny.

Lista 287 przykładowych tekstów do omówienia

Lista przykładowych tekstów do omówienia w zakresie podstawowym i rozszerzonym przygotowana przez IBE-PIB liczy łącznie 287 pozycji.

Wśród nich znalazły się m.in.:

wybrane teksty autorstwa Szymona Bujalskiego poświęcone kryzysowi klimatycznemu i transformacji energetycznej, np. „Recepta na lepszy klimat”,

„Cukry” Doroty Kotas,

„27 śmierci Toby'ego Obeda” Joanny Gierak-Onoszko,

utwory Yuvala Noaha Harariego („Sapiens”, „Homo Deus”, „21 lekcji na XXI wiek”, „Nexus”),

„Ukochane równanie profesora” Yōko Ogawy,

„Wielki przypływ” Jarosława Mikołajewskiego,

„Smutek cinkciarza” Sylwii Chutnik,

„Inną duszę” Łukasza Orbitowskiego.

Nowe egzamin ósmoklasisty i matura już w 2031 r.

Przypomnijmy, że przygotowanie nowej podstawy programowej stanowi element wprowadzanej stopniowo „Reformy 26. Kompas Jutra”. Od tego roku szkolnego nowa podstawa programowa obowiązuje w klasach I i IV szkoły podstawowej. Z kolei od września 2027 r. wejdzie do klas I szkół ponadpodstawowych, a w podstawówkach obejmie kolejne dwa roczniki. W następnych latach będzie stopniowo obowiązywać wśród coraz szerszego grona uczniów.

W 2031 r., zgodnie z założeniami reformy, przeprowadzone mają zostać nowe egzamin ósmoklasisty i matura. Wówczas bowiem pierwsi uczniowie objęci nową podstawą programową zakończą pełny cykl kształcenia.

Przygotowania do reformy edukacji rozpoczęły się wiosną 2024 r. W tym czasie MEN powierzyło IBE-PIB prace nad profilem absolwenta dla przedszkoli i szkół podstawowych określającym obszary rozwoju oraz kluczowe umiejętności, które powinny być rozwijane na każdym etapie edukacji. Opracowany profil stanowi punkt wyjścia do przygotowania nowej podstawy programowej.