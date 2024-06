"Tu jesteśmy gośćmi, a nasz dom nie istnieje". Życie ukraińskich dzieci w Polsce

Zatem dzieci, choć są tu bezpieczne, odczuwają ogromne napięcie, poczucie winy, strach…

Tak, chcą mieć pod kontrolą to, co dzieje się tam. Boją się odpuścić. I to je niszczy. Nasila też problemy adaptacyjne. Są sami, tu jest inne społeczeństwo, wszystko inne, a jeszcze trzymają pod kontrolą to, co się dzieje tam z ich rodzinami, bliskimi. To bardzo obciążające dla dzieci.

A czy są dzieci, którym mimo problemów udało się zaadaptować w Polsce?

Oczywiście część dzieciaków się tu zaadaptowała. Ale one żyją w stałej niepewności, czy — jeśli ułożą sobie tu życie — będą mogli tu zostać, gdy wojna się skończy. Podam przykład. Małe dziecko prosi o kotka: „Mamo, weźmy kociaka ze schroniska, tak jak mieliśmy w domu, proszę” i słyszy od rodziców: „Jak możemy adoptować kotka ze schroniska, kiedy ktoś już go wyrzucił, on już raz stracił dom, a my nie wiemy, co będzie dalej z nami, czy pozostaniemy tu, czy będziemy musieli uciekać do Niemiec, czy wrócimy do Ukrainy, czy jeszcze coś innego”.

No tak, przecież większość była zmuszona do ucieczki, wcześniej nie miała zamiaru emigrować.

Dokładnie. Ta nieustanna niepewność to ich codzienność, nie dająca możliwości normalnie siebie odczuwać. Dzieci czują, że nie mają domu. Mówią: „Tu, nawet jeśli będziemy 10 lat, jesteśmy tylko gośćmi. A tam swojego domu już nie mamy”. To jest nieustanne zawieszenie. Dla dzieci to ciągłe pytania i odpowiedzi: „Do czego mam się przytulić? Gdzie jest moje łóżko? Przecież ja nie mam swojego łóżka. Gdzie są ściany mojego domu? Nie ma ich”.