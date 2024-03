Czytaj więcej Edukacja Pożegnanie "Syzyfowych prac". Które lektury chce wykreślić MEN? Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało nową, okrojoną listę lektur. Wypadły z niej m.in. utwory Stefana Żeromskiego, Zofii Kossak-Szczuckiej, Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego. W szkołach średnich pojawiła się Olga Tokarczuk.

Ale lęki przenoszone przez rodziców na dzieci to jedno (badania pokazują, że strach przed matematyką odczuwają nawet osoby dorosłe), a sposób uczenia matematyki w szkołach to drugie. – Z nauką matematyki jest jak z łapaniem pokemonów, im więcej ich złapiemy, tym większe mamy zasoby – mówi Majeran. Czyli, by umieć matematykę, trzeba rozwiązywać zadania. – Korepetycje tego nie załatwią, bo rzecz nie w tym, że uczeń nie rozumie, ale że nie wyćwiczył. Niestety, w szkole nie ma na to zbyt wiele czasu. Często też brakuje nauczycieli tego przedmiotu. A jeśli już są, to nie zawsze potrafią dotrzeć do młodzieży. Dziś, by dziecko zrozumiało, trzeba uczyć je z wykorzystaniem praktycznych przykładów, wskazywaniem, gdzie uczeń popełnia błędy, i podpowiadaniem, w jaki sposób ich uniknąć. Nasz system stawiania ocen cyfrowych nie jest odpowiedzią na te potrzeby – zaznacza ekspert. Dlatego też jego zdaniem całkowita rezygnacja z prac domowych z matematyki może być ryzykowna.