– Jestem przekonana, że zakaz pozwoli uczniom skupić się na nauce – podkreśliła ministra edukacji i integracji Szwecji Simona Mohamsson.

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Według szacunków już w około 80 proc. placówek istniały różnego rodzaju ograniczenia, w niektórych szkołach częściowe.

Szwecja zakazuje używania telefonów w szkołach

Wielu rodziców otrzymało listy od dyrekcji, w których poproszono, aby uczniowie pozostawili telefony w domach a jeśli przyniosą je do szkoły, będą musieli je zostawić w szafkach lub na półkach. Rząd na administrację i zakup koniecznych do tego mebli przeznaczył 95 mln koron (ok. 8,6 mln euro).

Zalecono również, aby dzieci posiadały tradycyjne zegarki, a w domach budziły ich budziki, nie zaś telefony.

Niektóre szkoły zainwestowały w niecyfrowe rozrywki dla uczniów podczas przerw, takie jak np. bilard.

Dopiero z początkiem 2027 r. ma zostać wydany przewodnik dla nauczycieli, w jaki sposób postępować w przypadku problemów z egzekwowaniem zakazu.