– Jestem przekonana, że zakaz pozwoli uczniom skupić się na nauce – podkreśliła ministra edukacji i integracji Szwecji Simona Mohamsson.
Według szacunków już w około 80 proc. placówek istniały różnego rodzaju ograniczenia, w niektórych szkołach częściowe.
Wielu rodziców otrzymało listy od dyrekcji, w których poproszono, aby uczniowie pozostawili telefony w domach a jeśli przyniosą je do szkoły, będą musieli je zostawić w szafkach lub na półkach. Rząd na administrację i zakup koniecznych do tego mebli przeznaczył 95 mln koron (ok. 8,6 mln euro).
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Zalecono również, aby dzieci posiadały tradycyjne zegarki, a w domach budziły ich budziki, nie zaś telefony.
Niektóre szkoły zainwestowały w niecyfrowe rozrywki dla uczniów podczas przerw, takie jak np. bilard.
Dopiero z początkiem 2027 r. ma zostać wydany przewodnik dla nauczycieli, w jaki sposób postępować w przypadku problemów z egzekwowaniem zakazu.
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