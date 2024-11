Powinniśmy umieć zidentyfikować problemy i wdrożyć program naprawczy, choćby okazał się bolesny. Jest w Polsce cała masa słabych instytucji naukowych, które trzeba pilnie reformować, a niektóre nawet rozwiązać, bo marnują pieniądze podatników, stwarzając jedynie iluzję pracy naukowej. Jednocześnie mamy dużo instytucji bardzo dobrych, które wymagają dofinansowania, bo nie mogą rozwinąć skrzydeł: są jak dobry samochód bez paliwa.

Dużym problemem, który widzę, jest też łatwość awansu naukowego: w Polsce zdecydowanie zbyt łatwo zostać profesorem. Jeśli ktoś znalazł zatrudnienie na uczelni, istnieje duża szansa, że nawet nie mając znacznych osiągnięć, liczących się publikacji i zagranicznego doświadczenia, będzie awansował. To bardzo negatywnie wpływa na nasz system naukowy, obniża prestiż stopni i tytułów, bo jeśli osoby na stanowiskach kierowniczych i promotorzy są naukowo słabi, później replikują te wzorce w młodszych pokoleniach. Nie powinniśmy tolerować takiego stanu rzeczy i sami musimy dbać o to, żeby instytucje naukowe w Polsce nie były wygodnymi przechowalniami. A to nie jest łatwe zadanie. Realia polskiej nauki to również układy, które blokują innych ­– młodszych, ambitnych. I jeśli mamy z tymi problemami się uporać, to musimy o nich jasno mówić, a nie je zamiatać pod dywan.

Dwie, może trzy rekomendacje dla Ministerstwa Nauki?

Po pierwsze, otwartość na polskie środowisko naukowe. Po drugie, czerpanie z dobrych wzorców: patrzmy na to, jak nauką administrują najlepsi na świecie, gotowe rozwiązania są na stole. Ministerstwo w kilka miesięcy nie stworzy samodzielnie systemu lepszego niż te, które od lat były wdrażane i testowane przez najlepszych. Po trzecie, większa transparentność. Jeśli jednego dnia Oceania zostaje bez pieniędzy, a następnego je otrzymuje, powstają wątpliwości, kto i na jakiej podstawie podejmuje decyzje, niezależnie od tego, że za finansowanie Oceanii trzymaliśmy kciuki. Brak transparentności to poważny problem systemu finansowania nauki w Polsce. Doskonałości naukowej sprzyja ostra konkurencja, ale na jasnych zasadach.