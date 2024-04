– Mamy jeszcze parę lat na to, by tych młodych lekarzy zatrzymać – mówi Pszczółkowska-Mościcka. Staż lekarski trwa bowiem 13 miesięcy, a specjalizacja zazwyczaj cztery–sześć lat.

W jaki sposób można zatrzymać lekarzy?

Przede wszystkim zmieniając organizację służby zdrowia, bo wśród odpowiedzi dotyczących tego, co ich popycha do wyjazdu, studenci wskazali czas pracy lekarzy, ich warunki pracy, organizację systemu ochrony zdrowia oraz wysokość wynagrodzenia.

Ale to nie wszystko, bo wielu ankietowanych wskazało taki czynnik jak sytuacja społeczno-polityczna w Polsce. – W ubiegłym roku był to czynnik numer jeden, dziś nadal jest on decydujący, ale nie ma takiego znaczenia jak w poprzednich latach – mówi Pszczółkowska-Mościcka i tłumaczy, że pod tym hasłem kryje się nie tylko to, kto w Polsce rządzi, ale także to, jak postrzegany jest obecnie zawód lekarza. Ankietowani, jak podkreślają badacze, wskazywali na obwinianie lekarzy o złe funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, podważanie ich kompetencji czy brak szacunku do lekarzy. – W ankiecie pojawiały się także odpowiedzi dotyczące aborcji, na którą patrzono nie tylko światopoglądowo, ale także pod kątem obaw, że jako lekarze nie będą mogli pomóc pacjentce. Zwracano także uwagę na prawa mniejszości seksualnych – mówi Pszczółkowska-Mościcka.

Co zrobić z nowymi uczelniami medycznymi?

W tym roku w ankiecie zapytano także studentów o to, w jaki sposób rozwiązać sprawę nowo powstałych uczelni medycznych, z których część nie uzyskała akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, brakuje w nich miejsc do zajęć praktycznych, zaplecza naukowego i kadry. Tu odpowiedź uczestników badania była stanowcza – takie uczelnie należy zamknąć. Zdaniem studentów to obniży jakość usług medycznych świadczonych przez lekarzy i w jeszcze większym stopniu przyczyni się do obniżenia prestiżu zawodu medycznego.

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozwiąże tę kwestię. Jakiś czas temu szef resortu nauki Dariusz Wieczorek zapowiedział, że te uczelnie, które nie uzyskają akredytacji, zostaną zamknięte.