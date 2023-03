Według danych BIK, w lutym do banków i SKOK-ów wpłynęło 19 tys. wniosków o mieszkaniowy, o 37 proc. mniej rok do roku, ale i o 43,5 proc. więcej niż w styczniu. Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 359,7 tys. zł, o 0,3 proc. mniej niż rok wcześniej i o 4 proc. więcej miesiąc do miesiąca.