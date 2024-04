Materiał partnera



Reklama

Podczas wydarzenia poruszane będą aktualne zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją (artificial intelligence), która w ostatnich latach towarzyszy nam na każdym etapie zarówno naszego życia zawodowego, jak i prywatnego. Uczestnicy Kongresu będą mieli niesamowitą okazję skonfrontować swoje poglądy na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu z praktykami, ekspertami, przedsiębiorcami oraz naukowcami. W ramach wydarzenia odbędą się dyskusje panelowe, podczas których uczestnicy będą mieli szansę wymieniać się doświadczeniami z zakresu wykorzystania narzędzi machine learning, zadawać trudne, prowokujące do dyskusji pytania i wspólnie poszukiwać na nie odpowiedzi.

Tegoroczną edycję Międzynarodowego Kongresu MBA otworzy Jarosław Królewski (Prezes/współzałożyciel Synerise oraz prezes zarządu Klubu Piłkarskiego Wisła Kraków) wystąpieniem „Why We Need Inhuman AI”.

XX Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres MBA obejmuje 3 panele tematyczne:

I. AI Powered Innovations in the Digital Transformation

II. Beyond the Hype: Real-World AI for Marketing Success

III. The Strategic Issues of People Management in AI context