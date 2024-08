- Liczba wakatów dla psychologów szkolnych jest niższa niż w ubiegłym roku. To może oznaczać, że podwyżki wynagrodzeń w oświacie, które były na początku roku, zahamowały odpływ psychologów ze szkół – mówił podczas konferencji prasowej Dominik Kuc członek zarządu Fundacji GrowSPACE. Jak dodaje, jest to widoczne zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie płaca nauczyciela jest w miarę dobra w stosunku do kosztów życia.

Fundacja GrowSPACE ujawniła liczbę wakatów oraz oszacowane procentowe braki w opiece psychologicznej w szkołach. Przygotowano je w oparciu o odpowiedzi uzyskane w 89 proc. samorządów w Polsce. Wynika z nich, że w całej Polsce w szkołach odnotowano 2306,31 wakatów dla psychologów szkolnych. Obsadzonych jest 7344,25 etatów. Procent wakatów to 23,90 proc. 13 województw zanotowało wzrost zatrudnienia.

W ponad 300 gminach w Polsce nie ma szkolnego psychologa

Z drugiej jednak strony w 308 gmin w Polsce nie ma ani jednego psychologa szkolnego na nadchodzący rok szkolny. - Ich liczba zmalała rok do roku o ponad 1/3, choć nadal pozostaje na wysokim poziomie – mówi Dominik Kuc.

Najwięcej punktów krytycznych znajduje się w województwie podkarpackim, łódzkim oraz zachodniopomorskim. Jest to rekordowy spadek o 1/3 w stosunku do zeszłego roku. Wówczas gmin bez psychologa w całym kraju była 450. - Wsparcie psychologa szkolnego jest kluczowym elementem ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Każde dziecko zasługuje na wsparcie i pomoc i żadne z nich nie może być krzywdzone przez wieloletnie zaniedbania systemowe. Psycholog szkolny jest szczególnie ważny dla dzieci i młodzieży, których rodzice nie wyrażają zgody na wizytę u psychologa poza szkołą. Dla tych młodych ludzi często jest to jedyna możliwość kontaktu ze specjalistą. Uregulowanie zawodu psychologa może być pierwszym krokiem, który poprawi sytuację psychologów, bo trudno jest nam dzisiaj mówić o nowych rozwiązaniach, kiedy nie mamy podstaw, na których możemy bazować. Jest to kluczowe do tego, aby dalej walczyć z punktami krytycznymi i nieść adekwatną pomoc – zapewnia Aleksandra Stube, psycholożka i szefowa zespołu ds. wsparcia psychicznego w Fundacji GrowSPACE.