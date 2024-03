Dyrektorzy szkół nie zawsze z konkursu. Resort edukacji chce zmienić przepisy

Kiepura argumentował: – Jeśli dyrektor jest dobrym dyrektorem, jeżeli szkoła osiąga znakomite wyniki edukacyjne, to nie ma powodu, żeby takiego dyrektora ograniczać i robić sztuczny konkurs, do czego doprowadził rząd PiS-u.

Przedłużenie kadencji zachętą dla dyrektorów. ZNP bez entuzjazmu

Zapowiadane zmiany cieszą Marka Pleśniara. – Postulowaliśmy o to od dawna. Obecnie z dyrektorami jest jeszcze większy problem niż z nauczycielami, bo zarobki są na poziomie nauczyciela dyplomowanego, a odpowiedzialność ogromna. Myślę, że możliwość przedłużenia kadencji może być zachętą do ubiegania się o to stanowisko – wyjaśnia ekspert. I dodaje, że takie rozwiązanie jest dobre dla zmiany pokoleń dyrektorów w szkole.

Mniej entuzjastycznie o proponowanej zmianie wypowiada się Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Nie wiem, z czego wynika ten pomysł. Spotykaliśmy się z panią minister i nigdy nic na ten temat nie padło. Trudno na razie ocenić, czy jest to dobra, czy zła zmiana, ale dobrze by było, gdyby nam to wszystko wytłumaczono – mówi Broniarz. – Od pewnego czasu czekamy na odpowiedź pani minister na naszą propozycję spotkania. Do tej pory jej nie otrzymaliśmy, ale mam nadzieję, że gdy do niego dojdzie, wytłumaczy nam ten pomysł albo przedstawi na ten temat jakieś badania – dodaje szef ZNP.

Z kolei była krakowska kurator oświaty Barbara Nowak grzmi na portalu X (dawny Twitter): „Kraj Tuska rejteruje z odpowiedzialności państwa za kształcenie i wychowanie młodych Polaków! Jest plan poddania szkół wyłącznej władzy samorządów i wyrzucenie kuratorów, związków zawodowych, rodziców i nauczycieli z komisji konkursowych na dyrektorów szkół. To 100% upolitycznienie szkół!”