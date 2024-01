MEN szuka sygnalistów. Chodzi o dotacje z Instytutu im. Kolbego

„Trwa weryfikacja działalności Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Do MEN zgłasza się coraz więcej osób, które chcą przekazać swoje informacje dot. pracy instytutu w ostatnich latach, w tym te dotyczące występujących nieprawidłowości. W celu usprawnienia komunikacji z zainteresowanymi osobami, utworzyliśmy specjalny adres e-mail do zgłaszania uwag, spostrzeżeń i problemów w funkcjonowaniu IRJP.” – podaje ministerstwo. Sygnaliści mogą pisać do ministerstwa na adres sygnalista.kolbe@men.gov.pl.

Reklama

Milionowe dotacje z publicznych pieniędzy

Sprawa możliwych nadużyć w instytucie wypłynęła w ubiegłym tygodniu – poinformowała o nich wiceminister edukacji Joanna Mucha. Ministerstwo zainteresowało się sprawą po sygnałach, które dotarły do nich od pracowników Instytutu. – Pierwsze ustalenia pokazały tam, że odbywało się tam przepompowywanie środków publicznych do środowisk związanych z PiS na wielką skalę. Podejrzewamy, ze znaczna część tych pieniędzy nie została spożytkowana na cele statutowe tylko przejedzona – mówiła podczas konferencji prasowej Mucha. I dodała, że podejrzewa, że skala nadużyć w tej placówce jest większa niż w innych tego typu miejscach.

Przykładowo Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego otrzymała ponad 9 mln zł. Podobne pieniądze otrzymała także m.in. Fundacja Wolność i Demokracja oraz stowarzyszenie Wspólnota Polska.

W ramach środków Instytutu były realizowane projekty np. cykl kursów języka polskiego i kultury polskiej np. w Ameryce Południowej – Peru Brazylii, Wenezueli, czy „zabawy językiem polskim” w Argentynie na łączną kwotę prawie 1 mln zł. Ministerstwo otrzymało sygnały, że środki na te działania były w dużej mierze wydawane na delegacje, a nie na realne działania. Wśród dotowanych projektów znajdują się także te, które mają na celu doposażać placówki oświatowe w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii czy Holandii.