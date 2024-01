Katarzyna Lubnauer: ograniczenie prac domowych jeszcze w tym roku szkolnym

Problem jednak w tym, że prace domowe mają na celu utrwalenie wiedzy otrzymanej w szkole. Zdaniem nauczycieli są ważne szczególnie w momencie, gdy podstawa programowa jest przeładowana a na lekcjach brakuje czasu na ćwiczenia i z konieczności przyjmują one formę wykładu.

Jakie pomysły na rozwiązanie tej sytuacji ma MEN? Po pierwsze chce, i to się da zrobić szybko, by inaczej wykorzystać tzw. godziny czarnkowe czyli czas, gdy nauczyciel jest w szkole dostępny dla uczniów i rodziców. Zdaniem ministerstwa można by te godziny wykorzystać na pomoc w pracach domowych i bieżącej nauce. Miałoby to także ograniczyć skalę korepetycji z których korzystają uczniowie.

Odchudzenie podstawy programowej od nowego roku szkolnego

Drugi pomysł wymaga czasu i nie da się wprowadzić go tak szybko z uwagi na konieczną zmianę podręczników. To odchudzenie podstawy programowej. Minister Lubnauer zapowiada, że może to być nawet od 5 do 20 proc. tego, czego obecnie uczą się w szkole dzieci. Ma zmniejszyć się także liczba lektur.

Odchudzenie podstawy programowej będzie wiązać się także ze zmianami w egzaminach – nad nowymi rozwiązaniami od początku tego roku zaczynają pracować eksperci z poszczególnych przedmiotów i przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. - Chcemy zrobić pewne zmiany programowe od 1 września tego roku, ale zasadnicze zmiany muszą poczekać. Muszą być przygotowane w szerszych konsultacjach społecznych, ze zmianą podręczników itd. – mówiła Lubnauer.