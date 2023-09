Jak pensje nauczycieli liczy minister Przemysław Czarnek? Sytuacja pedagogów wcale się nie poprawi

– Z naszych wyliczeń wynika, że od stycznia trzy z sześciu grup nauczycieli zarobią mniej niż minimum krajowe. To nie tylko nauczyciele początkujący, ale także ci pedagodzy, którzy mają ukończone studia, ale są w trakcie uzupełniania kwalifikacji pedagogicznych – mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Od lipca do grupy poniżej minimalnej dołączą nauczyciele mianowani. To tacy pedagodzy, którzy mają już kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

Obecnie nauczyciel dyplomowany zarabia min. 4550 zł brutto, po przyszłorocznej podwyżce otrzyma 5097,35 zł brutto. Nauczyciel mianowany – 3890 zł brutto, po podwyżce dostanie 4368,47 zł brutto. Nauczyciel początkujący, który dziś dostaje 3690 zł brutto, w przyszłym roku będzie mógł liczyć na 4143 zł brutto.

Co obiecuje nauczycielom opozycja

– Oczywiście nauczyciele będą mieli wynagrodzenie wyrównane do najniższej krajowej, bo tak mówią przepisy. Ale jest to upokarzające i stwarza niepotrzebne wrażenie, że nauczycielskie pensje idą w górę – mówi Anna Schmidt-Fic, liderka nauczycielskiego „Protestu w Wykrzyknikiem”, była nauczycielka. Dodaje też, że podwyżka do minimalnej spowoduje wypłaszczenie się poszczególnych stopni awansu zawodowego, bo nauczyciele dyplomowani zarabiający ponad minimum, podwyżki nie dostaną. – To demotywuje do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności – dodaje.

Nauczyciele mają jednak nadzieję na zmianę władzy po wyborach i reformę oświaty. Ugrupowania opozycyjne, nie tylko Lewica, deklarują podwyżki dla pracowników oświaty. Koalicja Obywatelska mówi o wzroście wynagrodzeń rzędu 30 proc., Trzecia Droga – „o znaczącym”.