W naszym badaniu uwzględniliśmy ministrów edukacji z ostatnich pięciu kadencji Sejmu, czyli od pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Od 2005 roku na czele Ministerstwa Edukacji Narodowej (od 1 stycznia 2021 Ministerstwa Edukacji i Nauki) stało osiem osób. W rządzie PiS w koalicji z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin był to Roman Giertych, a następnie przez krótki okres Ryszard Legutko. Po zmianie władzy, w pierwszym rządzie Donalda Tuska resortem kierowała Katarzyna Hall, a po wyborach w 2011 roku przez pierwszą część kadencji Krystyna Szumilas, przez drugą - Joanna Kluzik-Rostkowska. Gdy Prawo i Sprawiedliwość wróciło do władzy w 2015 roku, tekę szefa MEN przejęła Anna Zalewska. W 2019 roku, gdy Zalewska została europosłem, zastąpił ją Dariusz Piontkowski, którego z kolei po 16 miesiącach zmienił urzędujący do dziś Przemysław Czarnek.

Kto z tej ósemki był najlepszym ministrem edukacji? W sondażu, przeprowadzonym przez agencję badań rynku i opinii SW Research, na wyróżnienie któregokolwiek z ministrów nie zdecydowało się aż sześciu na dziesięciu badanych. Dodatkowo żaden z szefów resortu nie uzyskał dwucyfrowego wyniku. Najwięcej ankietowanych wskazało na Kluzik-Rostkowską, ale było to tylko 6,9 proc. pytanych. Minister z PO, za kadencji której doszło do 20-tys. protestu nauczycieli przed kancelarią premiera (w 2015 roku) o włos wyprzedziła swoją poprzedniczkę Katarzynę Szumilas (6,7 proc.) oraz Przemysława Czarnka (6,5 proc.).

- Sympatia do Joanny Kluzik-Rostkowskiej rośnie wraz z wiekiem respondentów (1 proc. - badani do 24. roku życia, 10 proc. - badani, którzy skończyli 50 lat) - tłumaczy Przemysław Wesołowski, prezesa zarządu agencji badawczej SW Research. - Kluzik-Rostkowska była osobą najlepiej sprawującą funkcję ministra edukacji według prawie co dziesiątej osoby z wyższym wykształceniem. O tym, że była najlepszym spośród ostatnich ministrów edukacji, przekonany jest co siódmy respondent (14 proc.) z dochodem powyżej 5000 zł netto oraz nieco mniejszy odsetek badanych (13 proc.) z miast o wielkości od 200 do 499 tys. mieszkańców - dodaje.



Co w przypadku odwrotnego pytania - kto był najgorszym ministrem edukacji ostatnich lat? Liczba niezdecydowanych spadła niemal o połowę, a najwięcej razy badani wskazywali na obecnego szefa resortu edukacji Przemysława Czarnka (43,1 proc.).

Profesor KUL, krytykowany m.in. za forsowanie nowelizacji ustawy o prawie oświatowym (tzw. lex Czarnek), wypowiedzi na temat osób LGBT, a w ostatnim czasie za konkurs „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”, ochrzczony mianem programu „Willa Plus”, był wybierany przez respondentów niemal dwa razy częściej, niż wszyscy pozostali ministrowie razem wzięci. Mimo to jeszcze jeden z nich uzyskał dwucyfrową liczbę wskazań - Roman Giertych, którego nominacja w 2005 roku od razu wywołała protesty uczniów i studentów, autor „amnestii maturalnej” i zwolennik szkolnych mundurków. Jako najgorszego ministra ostatnich lat uznało go 11,7 proc. ankietowanych.

- Co drugi respondent w wieku powyżej 50 lat wskazuje na obecnie sprawującego tę funkcję jako najgorszego ministra edukacji z ostatnich lat. Ponad połowa badanych (54 proc.) posiadających wykształcenie wyższe jest zdania, że najgorzej funkcję ministra edukacji w ciągu ostatnich kadencji parlamentu sprawował Przemysław Czarnek. Co druga osoba (51 proc.) z dochodem w przedziale od 3001 do 4000 zł netto oraz taki sam odsetek respondentów z miast o wielkości do 20 tys. mieszkańców sądzi, że Czarnek był najgorszym ministrem edukacji w ostatnich latach - komentuje wyniki sondażu Przemysław Wesołowski.



Na początku lutego Lewica złożyła wniosek o wotum nieufności wobec ministra Czarnka w związku z aferą „willa plus”. Do głosowania w tej sprawie ma dojść na najbliższym posiedzeniu Sejmu, od 7 do 9 marca. - To jest niepoważne, jak zwykle. Ze spokojem do tego podchodzimy i oczywiście obronimy naszego ministra, gdyby do tego doszło - zapowiadał jeszcze przed formalnym złożeniem wniosku wicemarszałek Ryszard Terlecki, szef klubu PiS.

Czarnek, którego o. Tadeusz Rydzyk nazywa „najlepszym ministrem edukacji od czasu II wojny światowej”, już raz, w lipcu 2021 roku, obronił się w podobnym głosowaniu - zachował wówczas stanowisko dzięki poparciu posłów Zjednoczonej Prawicy i Kukiz'15 przy wstrzymaniu się od głosu parlamentarzystów Konfederacji.