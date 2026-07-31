Miesiąc wcześniej – w kwietniu 2026 r. – świadczenie pobierało 9,2 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła 4475,46 zł. Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w maju 2026 r. była niższa niż rok, dwa i trzy lata wcześniej w tym samym okresie. W maju 2025 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 10,8 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 4183,39 zł. W maju 2024 r. dane te przedstawiały się odpowiednio: 12,2 tys. osób i 3975,43 zł, w maju 2023 r. – 12,9 tys. osób i 3485,15 zł, a w maju 2022 r. – 13,2 tys. osób i 2831,25 zł.

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Kto może otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. W maju 2026 r. pomostówki pobierało 38,4 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 5737,87 zł. Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych mogą one być przyznawane nauczycielom z 30-letnim stażem pracy, w tym z 20 latami pracy nauczycielskiej, pracującym na co najmniej pół etatu. Są świadczeniem wygasającym. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Od 2026 roku więcej nauczycieli z prawem do kompensówki

Od 1 stycznia 2026 r. grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, lecz z budżetu państwa. ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczania wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia.