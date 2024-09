Rusza nowy podcast "Rzeczpospolitej" poświęcony edukacji

„Rzeczpospolita” codziennie śledzi zmiany w systemie edukacji zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każdego dnia nasi dziennikarze opisują i komentują proces wdrażania reformy, która ma wejść w całości w życie w 2026 roku. Prace nad nią ruszyły kilka miesięcy temu, a Instytut Badań Edukacyjnych opracowuje sylwetkę absolwenta. Oznacza to, że najpierw zostanie ustalone, jakie kompetencje ma posiadać każdy absolwent, a dopiero potem zostaną zmienione metody kształcenia i programy nauczania.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że obecna szkoła działająca według pruskiego systemu edukacji nie przystaje do rzeczywistości. Absolwent musi być przygotowany do zmieniającego się w przyszłości rynku pracy, ale ważne, by robić to z głową. By dzieci w szkole nie tylko się uczyły, ale także rozwijały swoje talenty. By nawiązywały przyjaźnie i relacje z rówieśnikami. By po prostu dobrze się w niej czuły.

Rozumiemy, że edukacja jest ważna. Bo to od niej zależy przyszłość i dobrobyt naszego kraju. Dlatego rozpoczynamy debatę o tym, w jaki sposób i w jakim kierunku powinny iść zmiany w szkole. W naszym nowym cyklu podcastów we współpracy z ekspertkami/ekspertami, naukowczyniami/naukowcami, nauczycielkami/nauczycielami, z uczennicami i uczniami, będziemy omawiali „Szkołę na nowo”.

W pierwszym odcinku zapraszamy na rozmowę z Rzeczniczką Praw Dziecka Moniką Horną-Cieślak, Pawłem Mrozkiem, uczniem III klasy LO i z młodymi ludźmi. Bo to uczniowie są w szkole najważniejsi.

Zapraszamy do słuchania nowego cyklu podcastów prowadzonych przez dziennikarkę „Rzeczpospolitej”, ekspertkę do spraw edukacji Joannę Ćwiek–Świdecką. Nowy odcinek podcastu w każdą środę na edukacja.rp.pl, podcasty.rp.pl, Spotify, Apple i Youtube.