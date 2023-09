Warszawa: Studenci mogą starać się o stypendia im. Jana Pawła II

1 500 zł Nawet tyle (miesięcznie) może wynosić stypendium im. Jana Pawła II

- Program pozwala wziąć udział w warsztatach, nawiązać relacje i współpracę oraz zrealizować własne projekty adresowane do różnych grup mieszkańców Warszawy – informuje Bartłomiej Miąsko z Działu Stypendialno-Edukacyjnego Centrum Myśli Jana Pawła II. – W tym roku stypendyści ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stworzyli m.in. escape room według własnego pomysłu, który prezentowaliśmy w maju podczas warszawskiej Nocy Muzeów. Natomiast we wrześniu efektami swoich prac podzielą się z warszawiakami studenci, zarówno stypendyści, jak i absolwenci Programu Stypendialnego, działający w naszym programie „Zrealizuj Projekt”. Punktem wyjścia do powstania tych inicjatyw były prywatne zainteresowania, ale program został przemyślany w taki sposób, by mogła skorzystać z nich szeroka publiczność. 11 września w Centrum Myśli Jana Pawła II odbędzie się debata „Nie taki gro(ź)ny – historia i teraźniejszość Czeczenii”. Natomiast 16 września będzie można wziąć udział w warsztatach „ZaPOLznanie”, przybliżających piękną tradycję polskich tańców ludowych – dodaje.

Czytaj więcej Oświata Edukacja po wyborach – co proponują partie polityczne? Kryzys w polskiej oświacie narasta i nie ma wątpliwości, że edukacja będzie jednym z tematów kampanii wyborczej. Sprawdziliśmy, która z partii ma w swoim programie konkretne rozwiązania.

Czym zajmują się stypendyści Centrum Myśli Jana Pawła II

A czym zajmują się na co dzień stypendyści? Gosia, studentka medycyny, jako wolontariuszka współorganizuje konferencje naukowe z obszaru profilaktyki zdrowotnej, a także angażuje się w projekty warszawskich instytucji kultury m.in. obsługę uczestników Biegu Muzeum Powstania Warszawskiego czy publiczności letniego przeglądu filmowego „Pod wspólnym niebem” organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. W jaki sposób korzysta ze wsparcia stypendialnego? – Udział w programie stypendialnym, oprócz większej swobody finansowej, daje mi też wsparcie merytoryczne m.in. z zakresu realizacji własnych projektów – mówi stypendystka. – To dla mnie ważne, bo dzięki działalności w kołach naukowych łatwiej jest mi zdefiniować, co chciałabym robić w przyszłości, a wolontariat rozwija moje zdolności interpersonalne. W tym roku w programie stypendialnym, poza pracą na rzecz innych, skupiliśmy się też na tym, jak działając w wolontariacie i projektach społecznych, nie zapominać o własnym dobrostanie. Dzięki temu wiem, na które aspekty swojej codzienności powinnam zwrócić większą uwagę, aby utrzymać prawidłową równowagę i nie stracić zapału oraz zadowolenia z działalności społecznej – dodaje.

Stypendia im. im. Jana Pawła II: Terminy rekrutacji dla studentów

Nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy dla studentów prowadzony będzie w od 1 września do 10 października 2023 roku. Formularz wniosku należy wypełnić przez internet. Informacje na temat zasad rekrutacji oraz programu stypendialnego można znaleźć na stronie stypendiajp2.pl.