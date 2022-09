Artur Górecki, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki informował dyrektorów szkół, że resort zlecił Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie badania "Determinanty zachowań i zakotwiczenie postaw młodego pokolenia Polaków wobec stref ryzyka społeczno-kulturowego w perspektywie komparatystycznej w świetle teorii resilience (projekt badań podłużnych - 3-letnich na wybranej kohorcie młodych Polaków w wieku 13/14 lat, 17/19 lat, 21/25 lat ) pod wspólną nazwą MŁODZIEŻ 4.0".

Jak informują autorzy projektu "Młodzież 4.0", ma on na celu "głębsze zrozumienie postaw i sposobu myślenia młodego pokolenia Polaków". W całym kraju uczniowie w różnym wieku mieli wypełnić ankiety. Możliwość wzięcia udziału w badaniu jest dostępna również w formie elektronicznej.

Ankiety przygotowano z podziałem na trzy grupy wiekowe: 13-14 lat, 15-25 lat oraz dla rodziców.

Na uczniów z najmłodszej grupy wiekowej czekają pytania dotyczące dopuszczalności aborcji, picia alkoholu, zażywania narkotyków, oglądania pornografii.

Przykładowe pytania:

• Czy uważasz, że aborcja jest dopuszczalna?

• Które ugrupowanie polityczne najbardziej odzwierciedla twoje poglądy?

• Które z zachowań (seksualnych) są według ciebie niedopuszczalne?

• Czy w najbliższym kręgu twoich znajomych/rodziny znasz osobę homoseksualną?

• Czy twoim zdaniem osoby homoseksualne mogą pełnić wszystkie funkcje i stanowiska publiczne?

• Jak często upijasz się alkoholem?

• Jak często zażywasz narkotyki inne niż marihuana?

• Jak często oglądasz pornografię?

O kuriozalnej ankiecie mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Zwrócił się w tej sprawie do członków Pomorskiej Rady Oświatowej i poprosił o pilną opinię.

"Od kilku dni kierowane są do mnie, jak i do moich współpracowników, wyrazy zaniepokojenia treściami zawartymi w niniejszej ankiecie. Zarówno rodzice, jak i dyrektorzy szkół, zwracają uwagę, że pytania ankietowe, w szczególności pytania o praktykowane zachowania seksualne, dopuszczalność aborcji i eutanazji, stosunek do homoseksualizmu, religii i Kościoła Katolickiego, wyznanie religijne czy też o poglądy polityczne i ich zbieżność z programem określonych partii politycznych, a także o opinię w kwestiach prawnoustrojowych, których uczniowie nie mieli możliwości poznać, są dalece niedostosowane do poziomu dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 17 lat" – przekazał Struk.

Po interwencji marszałka ankiety zniknęły ze stron projektu. O prowadzonych badaniach nie informowały też kuratoria w Łodzi, Gdańsku i Rzeszowie.

Autorzy projektu poinformowali TVN24, że ankieta zostanie przywrócona, ale ze zmienionymi pytaniami.