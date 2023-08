Rosjanie wybrali miasta idealne do zamieszkania z uczącymi się dziećmi. Ostatnie miasto, które zajęli wagnerowcy

Ranking miast, w których najlepiej żyje się z uczęszczającym do szkoły dzieckiem, opublikował serwis rabota.ru. Według portalu większość rodziców w swoim wyborze kierowało się „rozwiniętą infrastrukturą, dużym potencjałem edukacyjnym miasta oraz dostępnością rodzinnej rozrywki”.

Na pierwszym miejscu rankingu znalazła się Moskwa, wskazana przez 42 proc. ankietowanych. Stolica Rosji wyprzedziła Petersburg (33 proc.) oraz stolicę Tatarstanu, Kazań (18 proc.).

Kolejne miejsca zajęły miasta z Kraju Krasnodarskiego - Krasnodar (15 proc.) i Soczi (13 proc.). Co ósmy ankietowany wskazał Królewiec (12 proc.), po 11 proc. głosowało Nowosybirsk i Niżny Nowogród, a co dziesiąty pytany Rosjanin - Jekaterynburg. Ostatnie miejsce zajął Rostów nad Donem, który niedawno na krótko, w trakcie tzw. buntu Jewgienija Prigożyna, opanowali wagnerowcy (8 proc.).

Uczestnicy badania deklarowali, że największe znaczenie przy wyborze miało to, aby miejsce zamieszkania miało dobrze rozwiniętą infrastrukturę i wiele placówek oświatowych – tak deklarował co drugi ankietowany. Ponadto w rosyjskich miastach idealnych do zamieszkania z dziećmi powinno być wiele dodatkowych placówek oświatowych i klubów sportowych (43 proc.). Rosjanie chcieliby też, aby takie miasta miały duży potencjał naukowy (42 proc.), zapewniały rodzinną rozrywkę (39 proc.) oraz posiadały dobrze wyposażone przychodnie i szpitale (36 proc.).