Zakaz przynoszenia smartfonów do szkół? Jednoznaczna deklaracja Przemysława Czarnka

Minister zwrócił uwagę, że „dzisiejsze przepisy pozwalają władzy każdej szkoły na podjęcie decyzji o zakazie używania smartfonów na lekcjach i na przerwach”, a wiele szkół z takiej możliwości skorzystało. Co więcej, resort edukacji zachęca do wprowadzania takich obostrzeń. - Trzeba po prostu apelować do rodziców, którzy chcą takiego zakazu w swojej szkole - niech idą do dyrektora i o niego poproszą - tłumaczył.

Polityk PiS zaznaczył, że nie chodzi o to, by zakazać samego przynoszenia smartfonów do szkoły, ale by nakazać pozostawianie ich np. w szafkach uczniów.



Minister edukacji w lutym: Zakaz używania telefonów w szkołach możliwy przed wyborami

W lutym br. minister oceniał, że takie ograniczenia powinny być wprowadzone zwłaszcza w szkołach podstawowych. - To jest postulat Rady Dzieci i Młodzieży w stosunku do dzieci szkół podstawowych. Zastanawiamy się nad tym ograniczeniem – mówił wtedy w Radiu ZET.

Czytaj więcej Rodzice i uczniowie Czarnek: zakaz telefonów w szkołach jeszcze przed wyborami Minister edukacji i nauki zapowiada, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku pojawią się regulacje ograniczające dostęp do telefonów komórkowych na terenie szkoły.

MEiN chciał wówczas, by przepisy regulujące tę kwestię były takie same w całym kraju. - Bo dziś nowoczesność z jednej strony jest wielką szansą na rozwój, a z drugiej strony pewnym zagrożeniem, które widzimy - przekonywał Czarnek. Mówił też, że zakaz używania telefonów zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwie.