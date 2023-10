Którzy nauczyciele dostaną laptopy? Tylko wybrani - zdecydowało ministerstwo

Również Związek Nauczycielstwa Polskiego jest rozczarowany zawężeniem grupy nauczycieli uprawnionych do bonu, wskazując, że nie realizuje ono zakresu delegacji zawartej w ustawie o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli i jest sprzeczna z tą ustawą właśnie z uwagi na wykluczenie pewnych grup nauczycieli. – Pierwotnie laptopy w ramach środków z KPO, których Polska wciąż przecież nie otrzymała, w pierwszej kolejności miały trafić do nauczycieli, a dopiero potem do uczniów. Uznano jednak, że większym zyskiem wyborczym będzie przekazanie ich dzieciom, bo może się to przełożyć na wynik 15 października – mówi wprost prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Czy wszyscy nauczyciele dostaną laptopy? Kłopoty z KPO

ZNP zwrócił się więc z pytaniami m.in. do ministrów Janusza Cieszyńskiego i Przemysława Czarnka, by dowiedzieć się, kiedy pozostali nauczyciele mają szansę na dofinansowanie do zakupu laptopów. Zwłaszcza że w ramach KPO planowano zakup laptopów w trzecim kwartale bieżącego roku. „W związku z tym zasadna jest wątpliwość, czy procedura wsparcia będzie nadal realizowana w latach 2024–2025” – pytają związkowcy ministrów.

Polska wciąż nie otrzymała środków z Krajowego Planu Odbudowy, jednak rząd już wydaje na projekty pieniądze, które miał otrzymać w ramach tego programu.

Związkowcy z „S” zwracają także uwagę na to, że i tak zaproponowane wsparcie w zakupie potrzebnego sprzętu jest „kuriozalne”, bo to pracodawca powinien zapewnić pracownikowi sprzęt do pracy. A kwota w wysokości 2,5 tys. zł nie jest niewystarczająca i nauczyciele będą musieli dokładać z własnej kieszeni.