Wojsko zaraz po ukończeniu szkoły. Co proponuje armia?

W czerwcu ruszą szkolenia wojskowe dla absolwentów szkół. Nie będą obowiązkowe, ale organizowane dla ochotników. - Chciałbym zaprosić młodych ludzi po szkole ponadpodstawowej, zanim pójdą na studia czy do pracy, żeby przyszli na miesiąc przeszkolenia, żebyśmy mogli zaoferować im umiejętność, sprawność – powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz w Krakowie. Dodał, że lepiej pójść na takie przeszkolenie niż do pracy do kawiarni czy restauracji.

Reklama

W ten sposób armia chce przygotować rezerwy i liczy na to, że część młodych ludzi zdecyduje się na pozostanie w wojsku.

Szkolenie podstawowe potrwa 27 dni

Z informacji, które uzyskaliśmy w resorcie obrony wynika, że w rzeczywistości armia przygotowuje specjalną, wakacyjną edycję Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Będzie ona skierowana do osób, które ukończyły szkoły średnie lub ponadpodstawowe. Program szkolenia ustalany jest ze Sztabem Generalnym WP. Zajęcia mają trwać 27 dni. Absolwent szkoły pozna zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz nauczy się podstaw posługiwania się bronią.

Ile armia zapłaci za udział w szkoleniu wojskowym

Za czas spędzony w koszarach uczestnicy dostaną uposażenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie to 6 000 zł brutto (ale osoby do 26 roku życia nie płacą podatków). Armia planuje zorganizować trzy turnusy szkoleniowe. Pierwsze zajęcia ruszą 10 czerwca i potrwają do 6 lipca (kolejne terminy : 15.07 – 10.08, 19.08 – 14.09). Zajęcia zakończą się złożeniem przysięgi. Armia zaproponuje chętnym kontynuację szkolenia specjalistycznego, które można potrwać do 11 miesięcy, lub przeniesienie do rezerwy aktywnej.