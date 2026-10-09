W ciągu ostatnich dni w Polsce odnotowano dwa ataki w szkołach i jedną sytuację stwarzającą zagrożenie. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób: 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tego samego dnia w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka. Chłopak planował atak w szkole. Z kolei w czwartek w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim 15-latek zranił trzy osoby, z których jedna – 37-letnia kobieta – zmarła.

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Psycholog ostrzega. To może „przechylić szalę w stronę przemocy”

Zdaniem psychologa i socjologa z Akademii Pedagogiki Specjalnej i Instytutu Psychiatrii i Neurologii Piotra Toczyskiego, im więcej informacji o szczegółach ataków pojawia się w mediach, tym większe jest prawdopodobieństwo, że dojdzie do kolejnych. – Rosnąca liczba wzmianek o atakach może u osób, które są na krawędzi przemocowego zachowania, przechylić szalę w stronę przemocy – ocenił.

Ekspert dodał, że ważne jest także, jak o przemocy mówią nauczyciele, rodzice i wychowawcy. – Zastanówmy się, jaki mamy sposób opowiadania o tych incydentach. Nie można ich usprawiedliwiać, bo przemocy nie da się usprawiedliwić. Są inne cywilizowane metody rozwiązywania sporów. Nawet jeśli ktoś był prześladowany, krzywdzony, może wybrać inną drogę – podkreślił psycholog.

Toczyski zapewnił, że nawet z bardzo trudnych sytuacji jest wyjście i zachęcił, by sięgać po profesjonalną pomoc. – Jeśli na przykład kogoś gnębi cała klasa albo ktoś ma konflikty, kogoś rzuciła bliska osoba, to są poważne kryzysy, które mogą skutkować przemocą, ale są też inne drogi do wyboru. Można skierować się do Centrum Zdrowia Psychicznego albo zwrócić się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) i powiedzieć: „Coraz częściej poważnie myślę o tym, żeby zrobić komuś krzywdę. Zróbcie coś ze mną, zanim ja zrobię komuś krzywdę” – tłumaczył psycholog. Jak zaznaczył, Ośrodki Interwencji Kryzysowej można znaleźć w każdym powiecie.

Profesjonalna pomoc w kryzysie. Oto bezpłatne telefony pomocowe

Psycholog podkreślił też, że niepełnoletni w trudnych sytuacjach mogą dodatkowo liczyć na pomoc OIK. Zaapelował, by w kryzysie porozmawiać z godnym zaufania dorosłym lub korzystać z pomocowych numerów telefonów. Osoby przeżywające trudności mogą skorzystać z całodobowych, bezpłatnych linii pomocowych:

800-70-22-22 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym (całodobowo),

116-123 – Telefon Wsparcia Emocjonalnego dla Dorosłych (całodobowo),

116-111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo, dostępny również czat online na stronie 116111.pl),

800-12-12-12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo),

800-100-100 – Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci (wsparcie m.in. dla dorosłych zaniepokojonych sytuacją dziecka),

112 – numer alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. (PAP)

kra/ agz/