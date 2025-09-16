Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi i publikacji do nauki języka polskiego jako obcego. Obcokrajowcy mogą korzystać z klasycznych podręczników akademickich i rozmówek oraz z nowoczesnych aplikacji mobilnych, które oferują interaktywne ćwiczenia czy funkcje AI. Wśród nich znajduje się kompleksowy kurs i aplikacja SuperMemo dostępna teraz do darmowych testów pilotażowych w firmach oraz do testów dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą zapoznać się z metodą SuperMemo.

Dlaczego temat budzi emocje?

Polska od lat staje się miejscem atrakcyjnym dla studentów i migrantów. Dane pokazują, że zagranicznych studentów jest już ponad 100 tysięcy, z czego aż połowę stanowią Ukraińcy, a drugą pod względem liczebności grupą są studenci z Azji (17 proc. wszystkich obcokrajowców studiujących w Polsce). To ogromna liczba, która wprost pokazuje, że znajomość języka polskiego przestaje być jedynie atutem – staje się koniecznością. Zmiany w prawie, które weszły w życie 1 lipca 2025 roku, nadały tej kwestii jeszcze większego znaczenia. Od tego momentu znajomość języka musi być potwierdzona oficjalnym certyfikatem, co diametralnie zmieniło zasady gry dla kandydatów na obywateli Polski i przyszłych studentów.

Rozporządzenie wprowadzono już w trakcie trwającej rekrutacji na wielu uczelniach. Spowodowało to chaos informacyjny i poczucie niepewności oraz niesprawiedliwego potraktowania u osób, które właśnie w tym czasie składały dokumenty na poprzednich zasadach. Wielu kandydatów dowiedziało się o nowych wymaganiach dopiero w trakcie procedury, co postawiło ich w trudnej sytuacji. O sytuacji informowały media, powstała również petycja do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyrażająca zaniepokojenie kandydatów oraz opisująca punkty rozporządzenia, które wymagają poprawki.

Nowe regulacje w zakresie obywatelstwa

Zmiany odczuwają również osoby starające się o polskie obywatelstwo. Zgodnie z informacjami rządowymi, od 1 lipca wymagane jest przedstawienie oficjalnego certyfikatu językowego na poziomie co najmniej B1. Wcześniej dokumentem wystarczającym było świadectwo ukończenia szkoły policealnej czy dyplomu ukończenia studiów w języku polskim.

Zmiana ta ma z jednej strony ujednolicić proces i zwiększyć przejrzystość procedur, ale z drugiej – rodzi nowe bariery. Wielu cudzoziemców liczyło, że matura z języka polskiego czy ukończenie kursów w szkołach policealnych wystarczy. Tymczasem dziś takie dokumenty rzadko mają moc prawną, a certyfikat państwowy staje się warunkiem koniecznym.

Studia w Polsce – wymagania i niepewność kandydatów

Podobne trudności pojawiły się w przypadku rekrutacji na studia. Uczelnie, w tym Uniwersytet Warszawski, mogą wymagać od kandydatów oficjalnego certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2, jeśli planują studiować po polsku (źródło). Dla obcokrajowców z zagranicznymi dokumentami pojawiły się dodatkowe wymogi, takie jak udział w egzaminie wstępnym.

Największy problem polega jednak na tym, że przepisy wprowadzono nagle – już po rozpoczęciu rekrutacji. Jak podaje Wyborcza, wielu kandydatów dowiedziało się o nowych zasadach w trakcie składania dokumentów. Niektórzy nie mieli nawet szansy, aby w tak krótkim czasie zdobyć certyfikat, co oznaczało dla nich wstrzymanie lub rezygnację z planów studiowania w Polsce.

Ograniczona dostępność egzaminów państwowych

Kolejnym problemem jest sama organizacja państwowych egzaminów certyfikatowych. Jak informuje certyfikatpolski.pl, egzaminy odbywają się jedynie cztery razy w roku. To oznacza, że kandydaci starający się o certyfikat na poziomie B1 czy B2 mogą więc czekać miesiącami na możliwość przystąpienia do testu.

Do tego dochodzi kwestia liczby miejsc – zainteresowanie jest tak duże, że miejsca na egzamin wyczerpują się błyskawicznie. Kandydaci, którzy nie zdążą zapisać się na najbliższą sesję, muszą czekać na kolejną, co w praktyce oznacza kilkumiesięczne opóźnienie. Dodatkowo egzaminy są przeprowadzane tylko w weekendy, w większych miastach, co może stanowić przeszkodę dla osób pochodzących z mniejszych miejscowości.

Foto: Unsplash

Jak przygotować się skutecznie – rola nowoczesnych narzędzi

W obliczu tych wyzwań rośnie znaczenie nowoczesnych metod nauki języka. Tradycyjne kursy stacjonarne często nie wystarczają – są czasochłonne, a terminy zajęć i dojazdy do szkoły językowej trudno dopasować do napiętego harmonogramu dnia. Coraz więcej osób decyduje się więc na naukę hybrydową, łącząc zajęcia z lektorem z elastyczną nauką online.

Tutaj z pomocą przychodzi SuperMemo – platforma, która od lat wspiera uczących się dzięki autorskiej metodzie inteligentnych powtórek (spaced repetition). To system, który planuje powtórki w optymalnych odstępach czasu, pozwalając skutecznie zapamiętywać nawet duże partie materiału. Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, takich jak MemoChat, Asystent AI czy MemoTranslator, które wspierają naukę wymowy, rozumienia ze słuchu czy umożliwiają zadawanie szczegółowych pytań dotyczących zagadnień językowych.

SuperMemo dla obcokrajowców

Platforma posiada szeroką ofertę kursów stworzonych specjalnie z myślą o obcokrajowcach, którzy chcą zintegrować się w Polsce i zdobyć oficjalny certyfikat językowy.

SuperMemo proponuje kursy polskiego:

● dla osób ukraińskojęzycznych,

● dla osób rosyjskojęzycznych,

● dla osób anglojęzycznych,

● a także kursy podstawowe dla mówiących innymi językami.

Foto: Platforma SuperMemo.com

Kursy obejmują naukę słownictwa codziennego i specjalistycznego, ćwiczenia gramatyczne, fonetyczne oraz zadania rozwijające umiejętności komunikacyjne. Dzięki nim obcokrajowcy mogą przygotować się nie tylko do egzaminu państwowego, ale też do realnego życia w Polsce.

Szerszy kontekst i konsekwencje zmian

Zmiany w przepisach spowodowały lawinowy wzrost zainteresowania kursami przygotowawczymi. Jednocześnie uwypukliły problem braku elastyczności systemu egzaminacyjnego. Kiedy certyfikaty są dostępne tylko cztery razy w roku, a miejsc brakuje już po kilku dniach zapisów, wielu cudzoziemców staje przed poważną barierą.

To nie tylko utrudnia proces uzyskania obywatelstwa czy rozpoczęcia studiów, ale też wpływa na integrację i sytuację na rynku pracy. Brak certyfikatu może oznaczać brak możliwości rozwoju. Cyfrowe narzędzia, takie jak SuperMemo, mogą częściowo niwelować te bariery, dając dostęp do skutecznej nauki i przygotowania w dogodnym dla siebie czasie.

Dalsze kroki

Nowe przepisy zmieniły rzeczywistość tysięcy obcokrajowców, którzy wiążą swoją przyszłość z Polską. Chaos informacyjny, ograniczona liczba egzaminów i wysokie wymagania językowe sprawiają, że znajomość polskiego to dziś nie tylko kwestia integracji, ale prawny warunek funkcjonowania w kraju.

SuperMemo, dzięki kursom polskiego online, inteligentnym powtórkom i narzędziom wspieranym AI, oferuje realną pomoc osobom, które chcą zdobyć certyfikat i bez przeszkód rozpocząć studia, karierę zawodową czy proces uzyskiwania obywatelstwa. To rozwiązanie, które może wyrównać szanse i dać dostęp do nowych możliwości w Polsce.

Czytelnicy Rzeczpospolitej mogą skorzystać ze specjalnej oferty – darmowego miesiąca Premium bez żadnych zobowiązań. W tym czasie można przetestować dowolną liczbę kursów z oferty oraz funkcje AI. Wystarczy wypełnić formularz i poczekać na mailowe potwierdzenie nadania dostępu. Oferta obowiązuje do 31.10.2025 r.

Więcej informacji o ofercie stworzonej z myślą o firmach oraz kontakt w sprawie testów pilotażowych można uzyskać na stronie: Polski dla firm.

