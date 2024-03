Olimpiada z chemii przepustką do dobrego liceum? MEN nie mówi „nie”

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego stara się o to, by organizowana przez niego olimpiada wiedzy chemicznej mogła się stać dla jej zwycięzców przepustką do szkoły średniej z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z przepisami laureaci i finaliści olimpiady (a także konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim) przyjmowani są do szkół średnich w pierwszej kolejności. Nie bierze się wówczas pod uwagę ocen na świadectwie.

Dzieci zainteresowane biologią czy chemią są w gorszej sytuacji

Ale nie wszystkie olimpiady przedmiotowe dają taką możliwość – głównie są to olimpiady z języka polskiego, matematyki, historii czy języków obcych. Jeśli chodzi o przedmioty przyrodnicze, na liście MEN znalazły się po jednej olimpiadzie z biologii, fizyki, geografii czy chemii. W przypadku tego ostatniego przedmiotu jest to olimpiada organizowana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie. Jednak – jak czytamy w komunikacie MEN – jest to olimpiada dla szkół średnich, w której mogą brać udział także uczniowie szkół podstawowych.

Wydział Chemii UJ organizuje olimpiadę wyłącznie dla podstawówek, stąd jest ona łatwiejsza i bardziej dostępna dla młodszych uczniów. Ułatwieniem jest też to, że pierwszy etap jest zdalny, więc ma zasięg ogólnopolski. – Ministerstwo pod poprzednimi rządami nie chciało uznać tej olimpiady jak równoważnej innym, np. olimpiadzie historycznej – mówi „Rzeczpospolitej” prof. dr hab. Wojciech Macyk, dziekan Wydziału Chemii UJ.

MEN rozważy propozycję UJ

Dlaczego? „Minister Edukacji co 3 lata ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, którego celem jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert realizacji zadań z zakresu organizacji i przeprowadzenia olimpiad przedmiotowych” – tłumaczy MEN w e-mailu przesłanym „Rzeczpospolitej”. A „Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego wnioskuje o wpis do wykazu od lipca 2022 r., kiedy to konkurs na organizatorów olimpiad był już rozstrzygnięty” – podkreślono w nim.