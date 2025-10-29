Jaki jest potencjał polskiej nauki i polskich naukowców w zakresie współpracy z biznesem? Jak sprawić, żeby ta współpraca była jak najbardziej efektywna? Jakie są najlepsze międzynarodowe wzorce? Jakie są najbardziej perspektywiczne obszary współpracy nauka-biznes?

Temu poświęcony jest specjalny cykl redakcyjny „Rzeczpospolitej” pod hasłem „Badania Rozwój Biznes”. Już 7 listopada ukaże kolejny dodatek w ramach cyklu. A w nim materiały poświęcone Podkarpackiemu Festiwalowi Nauki i Innowacji (12-15 listopada, Jasionka k. Rzeszowa) organizowanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Jak zapewniają organizatorzy „To czterodniowy festiwal nauki, technologii i innowacji. W jednym miejscu spotkają się uczniowie szkół średnich, studenci, influencerzy, przedsiębiorcy i naukowcy. Inspirujące prelekcje, warsztaty, expo technologiczne i networking – wszystko po to, by wspólnie tworzyć ekosystem nowoczesnej gospodarki”.

W dodatku także materiały o najbardziej perspektywicznych obszarach współpracy polskich naukowców z biznesem, o najlepszych i najbardziej skutecznych modelach tej współpracy a także wywiad z prof. Jackiem Jemielitym – chemikiem który pracuje nad rozwojem autorskiej technologii modyfikacji mRNA, która może zostać wykorzystana w leczeniu chorób wirusowych i nowotworowych.