Wybór odpowiedniej uczelni to dziś nie tylko kwestia realizacji życiowych pasji, ale przede wszystkim twarda inwestycja w przyszłość. Najnowszy raport „Polskie Szkoły Akademickie: kariera, praca, zarobki 2026” nie pozostawia złudzeń – na współczesnym rynku pracy liczą się konkretne umiejętności i nowoczesne technologie.
Opracowanie, przygotowane przez Fundację Work & Science na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i systemu POL-on, analizuje losy absolwentów, pokazując, jaki dyplom otwiera najwięcej drzwi.
Ranking najlepszych uczelni będący częścią raportu dowodzi, że największe i najbardziej prestiżowe ośrodki w kraju trzymają się mocno. Na szczycie podium po raz kolejny znalazł się Uniwersytet Warszawski, który rozbił bank, uzyskując maksymalny wynik 100 punktów. Czołówka zestawienia charakteryzuje się niezwykłą stabilnością – tzw. wielka piątka (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Jagielloński) zajmuje dokładnie te same pozycje co w ubiegłym roku. Różnice punktowe między liderami stają się jednak coraz mniejsze, co świadczy o wyrównanym, wysokim poziomie kształcenia.
Prawdziwym zaskoczeniem w rankingu ogólnym są jednak uczelnie niepubliczne, które zanotowały znaczący awans w stosunku do roku 2025, co dobitnie świadczy o tym, że uczelnie prywatne coraz skuteczniej dostosowują swoje programy do dynamicznych wymagań biznesu i poprawiają wsparcie kariery swoich studentów.
Przechodząc do konkretnych wskaźników finansowych (publikujemy je na stronie https://edukacja.rp.pl/edukacja/nauka-rozwoj-biznes – red.), raport potwierdza utrzymujący się trend: rynek hojnie wynagradza specjalizację techniczną i informatyczną. Najwięcej zarabiają absolwenci uczelni informatycznych (przedział 8 tys. do ponad 9 tys. zł), wyprzedzając absolwentów prestiżowych uczelni ekonomicznych: Szkoła Główna Handlowa (SGH) może pochwalić się wynikiem 7549,98 zł. Na przeciwległym biegunie, z systemowymi trudnościami w monetyzacji swoich kompetencji, wciąż zmagają się absolwenci szkół artystycznych i sportowych. Przykładowo, na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie mediana zarobków absolwentów wynosi zaledwie 2180,97 zł.
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Dane dotyczące perspektywy zatrudnienia pokazują, że niektóre dyplomy działają jak polisa ubezpieczeniowa. Najbezpieczniejszą przystanią dla studentów są uczelnie resortowe i ekonomiczne. Najniższe ryzyko bezrobocia na tle lokalnego rynku (względny wskaźnik bezrobocia – WWB) notuje Akademia Pożarnicza z wynikiem 0,15. Tuż za nią plasuje się SGH ze wskaźnikiem WWB równym 0,20. Powody do niepokoju mogą mieć natomiast władze i studenci uczelni przyrodniczych, zwłaszcza we wschodniej Polsce. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odnotował, że aż 37,16 proc. jego absolwentów miało epizod bezrobocia w pierwszym roku po studiach.
Najszybsze wejście na rynek pracy zapewniają uczelnie o profilu praktycznym i zawodowym. Absolwenci takich szkół, jak Akademia Polonijna w Częstochowie czy Wyższa Szkoła Gospodarki, znajdują pierwszą pracę w czasie krótszym niż miesiąc. Zdecydowanie najdłużej proces adaptacji zawodowej trwa w sektorze artystycznym – na zawarcie pierwszych kontraktów absolwenci ASP w Gdańsku potrzebują średnio ponad siedmiu miesięcy.
Co ciekawe, raport z 2026 r. ujawnia także ogromny wzrost przedsiębiorczości, szczególnie w modelu B2B wśród specjalistów IT. Rok po ukończeniu studiów na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych własną działalność gospodarczą prowadzi aż 25,65 proc. absolwentów. Wysoki odsetek samozatrudnionych widoczny jest również wśród absolwentów uczelni medycznych, co w naturalny sposób wiąże się z zakładaniem prywatnych praktyk lekarskich (np. Pomorski Uniwersytet Medyczny – 10,14 proc.).
Polscy studenci, zwłaszcza ci obierający ścieżki medyczne i techniczne, chętnie kontynuują edukację. Najwyższy odsetek absolwentów pierwszego stopnia, którzy decydują się na studia magisterskie, odnotowują Warszawski Uniwersytet Medyczny (86,23 proc.) oraz AGH (79,63 proc.). Jeśli zaś mowa o elitarnym gronie przyszłych naukowców, bezdyskusyjnym liderem w kształceniu doktorantów pozostaje Politechnika Warszawska, gdzie na studia w szkole doktorskiej decyduje się 6,07 proc. absolwentów z dyplomem magistra.
Raport dowodzi, że polskie szkolnictwo wyższe potrafi świetnie przygotować do realiów gospodarki, ale wymaga od maturzystów bardzo świadomych wyborów. Najwyższy zwrot z inwestycji dają dziś uczelnie techniczne i IT, podczas gdy kierunki artystyczne czy przyrodnicze wciąż szukają optymalnego sposobu na wpasowanie swoich absolwentów w ramy nowoczesnego rynku.
Dane prezentowane w rankingu pochodzą z dziesiątej edycji badania „Ekonomiczne losy absolwentów (ELA)” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ranking oparty jest na danych administracyjnych zbieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz rejestr POL-on (System Informacji o Szkolnictwie Wyższym).
Dane dotyczą absolwentów polskich uczelni z ostatnich trzech roczników (2021, 2022, 2023) i opisują ich sytuację zawodową w pierwszym roku po ukończeniu studiów. Analizie podlegają absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.
Jak w roku poprzednim, wskaźniki, które uwzględniono w rankingu, zostały dobrane w taki sposób, by jak najlepiej odzwierciedlać pozycję zawodową absolwentów na rynku pracy. Do najważniejszych wskaźników należą: wynagrodzenia absolwentów, czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia, ryzyko bezrobocia, poziom przedsiębiorczości (samozatrudnienie), a także skala kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach.
Analizowane wskaźniki dla każdej uczelni zostały wyliczone jako średnie wartości z okresu obejmującego lata 2021–2023. Warunkiem włączenia uczelni do opracowania było posiadanie przez nią statusu KRASP oraz występowanie w badaniu ELA danych dla co najmniej trzech roczników absolwentów w rozpatrywanym okresie.
Zaproponowane parametry:
Najlepsze polskie uczelnie – ranking 2026
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