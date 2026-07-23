Wybór odpowiedniej uczelni to dziś nie tylko kwestia realizacji życiowych pasji, ale przede wszystkim twarda inwestycja w przyszłość. Najnowszy raport „Polskie Szkoły Akademickie: kariera, praca, zarobki 2026” nie pozostawia złudzeń – na współczesnym rynku pracy liczą się konkretne umiejętności i nowoczesne technologie.

Opracowanie, przygotowane przez Fundację Work & Science na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i systemu POL-on, analizuje losy absolwentów, pokazując, jaki dyplom otwiera najwięcej drzwi.

Niezachwiana „wielka piątka” i szturm sektora niepublicznego

Ranking najlepszych uczelni będący częścią raportu dowodzi, że największe i najbardziej prestiżowe ośrodki w kraju trzymają się mocno. Na szczycie podium po raz kolejny znalazł się Uniwersytet Warszawski, który rozbił bank, uzyskując maksymalny wynik 100 punktów. Czołówka zestawienia charakteryzuje się niezwykłą stabilnością – tzw. wielka piątka (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Jagielloński) zajmuje dokładnie te same pozycje co w ubiegłym roku. Różnice punktowe między liderami stają się jednak coraz mniejsze, co świadczy o wyrównanym, wysokim poziomie kształcenia.

Prawdziwym zaskoczeniem w rankingu ogólnym są jednak uczelnie niepubliczne, które zanotowały znaczący awans w stosunku do roku 2025, co dobitnie świadczy o tym, że uczelnie prywatne coraz skuteczniej dostosowują swoje programy do dynamicznych wymagań biznesu i poprawiają wsparcie kariery swoich studentów.

Kto zarabia najwięcej?

Premia za technologie

Przechodząc do konkretnych wskaźników finansowych (publikujemy je na stronie https://edukacja.rp.pl/edukacja/nauka-rozwoj-biznes – red.), raport potwierdza utrzymujący się trend: rynek hojnie wynagradza specjalizację techniczną i informatyczną. Najwięcej zarabiają absolwenci uczelni informatycznych (przedział 8 tys. do ponad 9 tys. zł), wyprzedzając absolwentów prestiżowych uczelni ekonomicznych: Szkoła Główna Handlowa (SGH) może pochwalić się wynikiem 7549,98 zł. Na przeciwległym biegunie, z systemowymi trudnościami w monetyzacji swoich kompetencji, wciąż zmagają się absolwenci szkół artystycznych i sportowych. Przykładowo, na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie mediana zarobków absolwentów wynosi zaledwie 2180,97 zł.

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Gdzie bezrobocie nie istnieje?

Dane dotyczące perspektywy zatrudnienia pokazują, że niektóre dyplomy działają jak polisa ubezpieczeniowa. Najbezpieczniejszą przystanią dla studentów są uczelnie resortowe i ekonomiczne. Najniższe ryzyko bezrobocia na tle lokalnego rynku (względny wskaźnik bezrobocia – WWB) notuje Akademia Pożarnicza z wynikiem 0,15. Tuż za nią plasuje się SGH ze wskaźnikiem WWB równym 0,20. Powody do niepokoju mogą mieć natomiast władze i studenci uczelni przyrodniczych, zwłaszcza we wschodniej Polsce. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odnotował, że aż 37,16 proc. jego absolwentów miało epizod bezrobocia w pierwszym roku po studiach.

Szybki start i własny biznes

Najszybsze wejście na rynek pracy zapewniają uczelnie o profilu praktycznym i zawodowym. Absolwenci takich szkół, jak Akademia Polonijna w Częstochowie czy Wyższa Szkoła Gospodarki, znajdują pierwszą pracę w czasie krótszym niż miesiąc. Zdecydowanie najdłużej proces adaptacji zawodowej trwa w sektorze artystycznym – na zawarcie pierwszych kontraktów absolwenci ASP w Gdańsku potrzebują średnio ponad siedmiu miesięcy.

Co ciekawe, raport z 2026 r. ujawnia także ogromny wzrost przedsiębiorczości, szczególnie w modelu B2B wśród specjalistów IT. Rok po ukończeniu studiów na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych własną działalność gospodarczą prowadzi aż 25,65 proc. absolwentów. Wysoki odsetek samozatrudnionych widoczny jest również wśród absolwentów uczelni medycznych, co w naturalny sposób wiąże się z zakładaniem prywatnych praktyk lekarskich (np. Pomorski Uniwersytet Medyczny – 10,14 proc.).

Nauka nie kończy się na licencjacie

Polscy studenci, zwłaszcza ci obierający ścieżki medyczne i techniczne, chętnie kontynuują edukację. Najwyższy odsetek absolwentów pierwszego stopnia, którzy decydują się na studia magisterskie, odnotowują Warszawski Uniwersytet Medyczny (86,23 proc.) oraz AGH (79,63 proc.). Jeśli zaś mowa o elitarnym gronie przyszłych naukowców, bezdyskusyjnym liderem w kształceniu doktorantów pozostaje Politechnika Warszawska, gdzie na studia w szkole doktorskiej decyduje się 6,07 proc. absolwentów z dyplomem magistra.

Raport dowodzi, że polskie szkolnictwo wyższe potrafi świetnie przygotować do realiów gospodarki, ale wymaga od maturzystów bardzo świadomych wyborów. Najwyższy zwrot z inwestycji dają dziś uczelnie techniczne i IT, podczas gdy kierunki artystyczne czy przyrodnicze wciąż szukają optymalnego sposobu na wpasowanie swoich absolwentów w ramy nowoczesnego rynku.

Natomiast kluczowe wnioski z porównania edycji 2025 i 2026 to:

Stabilność liderów: największe polskie ośrodki akademickie (Warszawa, Kraków, Wrocław) utrzymują dominującą pozycję, oferując najbardziej zrównoważony profil absolwenta: dobrze opłacanego, odpornego na bezrobocie i aktywnego edukacyjnie.

Premia za nowoczesne technologie: uczelnie o profilu IT i technicznym zapewniają najwyższy zwrot z inwestycji w edukację, co manifestuje się zarówno w zarobkach, jak i wysokim poziomie przedsiębiorczości.

Dynamika sektora niepublicznego: uczelnie prywatne skuteczniej rywalizują z sektorem publicznym, poprawiając swoją pozycję w rankingu kompleksowym dzięki lepszemu dopasowaniu do potrzeb biznesu.

Wyzwania regionalne i profilowe: uczelnie przyrodnicze, artystyczne oraz ośrodki wschodniej Polski nadal borykają się z wyższym ryzykiem bezrobocia i niższymi płacami, co wymaga rewizji programów kształcenia pod kątem kompetencji rynkowych.

METODOLOGIA BADANIA

Dane prezentowane w rankingu pochodzą z dziesiątej edycji badania „Ekonomiczne losy absolwentów (ELA)” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ranking oparty jest na danych administracyjnych zbieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz rejestr POL-on (System Informacji o Szkolnictwie Wyższym).

Dane dotyczą absolwentów polskich uczelni z ostatnich trzech roczników (2021, 2022, 2023) i opisują ich sytuację zawodową w pierwszym roku po ukończeniu studiów. Analizie podlegają absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Jak w roku poprzednim, wskaźniki, które uwzględniono w rankingu, zostały dobrane w taki sposób, by jak najlepiej odzwierciedlać pozycję zawodową absolwentów na rynku pracy. Do najważniejszych wskaźników należą: wynagrodzenia absolwentów, czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia, ryzyko bezrobocia, poziom przedsiębiorczości (samozatrudnienie), a także skala kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach.

Analizowane wskaźniki dla każdej uczelni zostały wyliczone jako średnie wartości z okresu obejmującego lata 2021–2023. Warunkiem włączenia uczelni do opracowania było posiadanie przez nią statusu KRASP oraz występowanie w badaniu ELA danych dla co najmniej trzech roczników absolwentów w rozpatrywanym okresie.

Struktura badania obejmuje:

Zestawienie uczelni o najwyższych zarobkach absolwentów.

Zestawienie uczelni o najniższym bezrobociu wśród absolwentów.

Zestawienie uczelni najszybciej wprowadzających absolwentów na rynek pracy.

Zestawienie uczelni najlepiej wspierających przedsiębiorczość absolwentów.

Zestawienie uczelni najskuteczniej umożliwiających kontynuowanie edukacji.

Kompleksowe zestawienie uczelni najlepiej przygotowujących do pracy.

Zaproponowane parametry:

Liczba absolwentów w ZUS (obecnych w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Średnia zarobków brutto absolwentów ze wszystkich form zatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Mediana zarobków brutto absolwentów z umowy o pracę.

Względny wskaźnik zarobków (WWZ) – porównanie zarobków absolwentów do przeciętnych zarobków w ich powiecie zamieszkania.

Procent absolwentów, którzy kiedykolwiek byli bezrobotni (pierwszy rok po dyplomie).

Ryzyko bezrobocia (średni procent miesięcy bez pracy po dyplomie).

Względny wskaźnik bezrobocia (WWB) – ryzyko bezrobocia względem lokalnego rynku pracy.

Średni czas od dyplomu do podjęcia pierwszej pracy (ogółem).

Średni czas od dyplomu do podjęcia pracy na umowę o pracę (etat).

Procent absolwentów samozatrudnionych rok po ukończeniu studiów.

Procent miesięcy, gdy absolwenci prowadzili działalność gospodarczą po dyplomie.

Procent absolwentów studiów I stopnia kontynuujących studia II stopnia.

Procent kontynuujących studia doktoranckie lub w szkole doktorskiej (dla studiów magisterskich).

Dodatkowe interpretacje

Względny wskaźnik zarobków (WWZ) przedstawia średni poziom wynagrodzeń absolwentów danej uczelni na tle przeciętnych zarobków w ich powiatach zamieszkania. Wartości powyżej 1 oznaczają, że zarobki absolwentów są wyższe od przeciętnych w lokalnym otoczeniu.

Względny wskaźnik bezrobocia (WWB) informuje o tym, jak sytuacja absolwentów na rynku pracy wygląda w porównaniu ze średnią sytuacją w ich regionie. Wartości poniżej 1 wskazują na korzystniejszą sytuację absolwentów w porównaniu z lokalnym rynkiem pracy.

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