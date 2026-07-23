Czyli – mamy konsensus, że nasza gospodarka potrzebuje innowacyjnego skoku. A jedną z najprostszych ścieżek wiodących w tę stronę jest współpraca ze światem nauki. Tylko – i tutaj dochodzimy do gorszych wiadomości – wydaje się, że nie za bardzo wiadomo, jak skutecznie rozkręcić ten proces. Można pogubić się w chaosie recept, punktów widzenia, proponowanych strategii i zagranicznych case’ów, których wspólnym mianownikiem jest to, że niekoniecznie mogą sprawdzić się w Polsce. Na pozór wygląda to tak, że ministerstwo mówi jedno, naukowcy drugie, uczelnie i placówki naukowe trzecie, a biznes czwarte. Pewnie można by też znaleźć piąte i szóste. Czyli – każdy patrzy na problem po swojemu, porozumienia brak i nic sensownego z tego nie będzie. Relacja biznesu z nauką jak jest kulawa, tak kulawą pozostanie. Do tego oczywiście dochodzi kwestia pieniędzy, czyli ich braku. A to, delikatnie mówiąc, rozwojowi polskiej nauki nie sprzyja.
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Tylko że jak pokazują materiały publikowane dzisiaj w naszym dodatku, wcale niekoniecznie musi tak być. Do tej mnogości strategii i dużej dawki dobrej woli należy dorzucić jeszcze okno możliwości. A ono wygląda całkiem pokaźnie. Zacznijmy od pieniędzy. Minister Marcin Kulasek w opublikowanym obok wywiadzie zapowiada determinację we wsparciu procesów pozyskiwania środków z UE. Trzymamy kciuki, ale to nie wszystko. Jesteśmy przecież świadkami rozpędzania się programów, które będą miały duży wpływ na naszą gospodarkę – chociażby te dotyczące bezpieczeństwa, local content, infrastruktury, o transformacji energetycznej nie wspominając. Grzechem, i to ciężkim, byłby brak wykorzystania tej okazji dla wzmocnienia relacji biznes–nauka. I stąd ta mnogość pomysłów oraz strategii nie musi być niczym złym wobec poziomu rozbudowania programów modernizacyjnych i ich wielowątkowości. One stwarzają możliwość, żeby w zależności od potrzeb można było zastosować różne rozwiązania, ważna jest ich efektywność. Ale przy tym wszystkim należy pamiętać o kilku założeniach natury ogólnej.
Jakich? Na przykład o tym, że biznes i nauka to dwa różne światy. A u nas ciągle górę bierze przekonanie, że naukowcy mają realizować usługi na rzecz biznesu, który przychodzi do nich z górą pieniędzy. Owszem, to nęcące, ale niekoniecznie działa. Nauka, zwłaszcza w poważnych ośrodkach, ma swoje cele do osiągnięcia, swój rytm działania, ani lepszy, ani gorszy od innych. Trzeba wzajemnie się zrozumieć i działać w tym duchu. Nauka też musi zaakceptować to, że biznes ma swoje terminy i parametry finansowe, które powinny iść w górę. Te światy nie muszą się łączyć, ale muszą się szanować i doceniać swoją inność.
Kolejna sprawa ma na imię konsekwencja. Rozwój infrastruktury czy technologii obronnych pochłaniających masę publicznych pieniędzy musi stworzyć cały wachlarz szans, w tym dla nauki, o czym napisałem nieco wyżej. Ale nie może być to sprawa jednorazowa, pojedyncze projekty badawcze obliczone na parę lat, a po ich upływie przeznaczone do zamknięcia. Tutaj trzeba stworzyć model obliczony na dziesięciolecia, na rozwój silnych ośrodków naukowych nastawionych na innowacje. Na tworzenie wartości dodanej i przejęcie przez naszą naukę rozwoju tych procesów czy „tematów”, które dzięki zaangażowaniu państwa i biznesu pojawiły się u nas w ciągu ostatnich dekad. Nie da się? Tylko że nie ma innego wyjścia. To nie jest już kwestia takiego czy innego kaprysu decydentów, ale wręcz polskiej racji stanu. Przyszłości Polski i jej rozwoju. Gdyż jeżeli nie nauka, biznes, innowacyjność – to co?
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