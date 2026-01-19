Test przeprowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu pokazał, że relacje nauki z biznesem są dalekie od ideału. Większość zapytanych uczelni nie odpowiedziała na propozycję współpracy na potrzeby branży kosmicznej. O szczegółach i płynących z tego wnioskach opowiedział portalowi WNP Paweł Pacek, dyrektor Biura Rozwoju Technologii w ARP.

Uczelnie nie zdały testu. „Wynik był jednoznaczny”

Nietypowy eksperyment przeprowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu miał sprawdzić, czy uczelnie w pełni wykorzystują swój potencjał badawczy, by był użyteczny w praktyce. Jako „tajemniczy klient” agencja wysłała do wielu uczelni zapytanie o możliwość odpłatnej współpracy na potrzeby branży kosmicznej.

„Wynik był jednoznaczny: zdecydowana większość instytucji nie zareagowała albo zrobiła to z dużym opóźnieniem” – powiedział portalowi WNP Paweł Pacek, dyrektor Biura Rozwoju Technologii w ARP.

Wnioski z eksperymentu nie są optymistyczne. Potwierdzają to również inne przykłady przytoczone przez rozmówcę portalu.