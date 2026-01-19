Aktualizacja: 19.01.2026 17:34 Publikacja: 19.01.2026 16:42
Agencja Rozwoju Przemysłu sprawdziła gotowość uczelni do współpracy z biznesem
Test przeprowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu pokazał, że relacje nauki z biznesem są dalekie od ideału. Większość zapytanych uczelni nie odpowiedziała na propozycję współpracy na potrzeby branży kosmicznej. O szczegółach i płynących z tego wnioskach opowiedział portalowi WNP Paweł Pacek, dyrektor Biura Rozwoju Technologii w ARP.
Nietypowy eksperyment przeprowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu miał sprawdzić, czy uczelnie w pełni wykorzystują swój potencjał badawczy, by był użyteczny w praktyce. Jako „tajemniczy klient” agencja wysłała do wielu uczelni zapytanie o możliwość odpłatnej współpracy na potrzeby branży kosmicznej.
„Wynik był jednoznaczny: zdecydowana większość instytucji nie zareagowała albo zrobiła to z dużym opóźnieniem” – powiedział portalowi WNP Paweł Pacek, dyrektor Biura Rozwoju Technologii w ARP.
Wnioski z eksperymentu nie są optymistyczne. Potwierdzają to również inne przykłady przytoczone przez rozmówcę portalu.
„To pokazuje, że po stronie nauki często brakuje motywacji do aktywnego poszukiwania współpracy z biznesem. W wielu przypadkach projekty są prowadzone w zamkniętym obiegu, bez presji na otwarcie się na zewnętrznych partnerów” – przyznaje Paweł Pacek.
Ekspert przyznaje jednak, że wina nie leży wyłącznie po jednej stronie. Jak wynika z obserwacji Agencji Rozwoju Przemysłu, wiele firm nadal podchodzi do nauki z dużą rezerwą. Paweł Pacek dodaje jednocześnie, że nie można również zapominać o wielu pozytywnych przykładach skutecznej kooperacji naukowców z biznesem.
Czytaj więcej: ARP przetestowała uczelnie. Współpraca z biznesem kuleje
