Zrobili test „tajemniczego klienta" na polskich uczelniach. Większość oblała

Relacje nauki z biznesem w Polsce wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Agencja Rozwoju Przemysłu posłużyła się prostym testem, by sprawdzić gotowość polskich uczelni do odpłatnej współpracy z firmą z branży kosmicznej. Reakcje opisuje portal WNP.

Publikacja: 19.01.2026 16:42

Agencja Rozwoju Przemysłu sprawdziła gotowość uczelni do współpracy z biznesem

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Test przeprowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu pokazał, że relacje nauki z biznesem są dalekie od ideału. Większość zapytanych uczelni nie odpowiedziała na propozycję współpracy na potrzeby branży kosmicznej. O szczegółach i płynących z tego wnioskach opowiedział portalowi WNP Paweł Pacek, dyrektor Biura Rozwoju Technologii w ARP.

Uczelnie nie zdały testu. „Wynik był jednoznaczny”

Nietypowy eksperyment przeprowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu miał sprawdzić, czy uczelnie w pełni wykorzystują swój potencjał badawczy, by był użyteczny w praktyce. Jako „tajemniczy klient” agencja wysłała do wielu uczelni zapytanie o możliwość odpłatnej współpracy na potrzeby branży kosmicznej.

„Wynik był jednoznaczny: zdecydowana większość instytucji nie zareagowała albo zrobiła to z dużym opóźnieniem” – powiedział portalowi WNP Paweł Pacek, dyrektor Biura Rozwoju Technologii w ARP.

Wnioski z eksperymentu nie są optymistyczne. Potwierdzają to również inne przykłady przytoczone przez rozmówcę portalu. 

„To pokazuje, że po stronie nauki często brakuje motywacji do aktywnego poszukiwania współpracy z biznesem. W wielu przypadkach projekty są prowadzone w zamkniętym obiegu, bez presji na otwarcie się na zewnętrznych partnerów” – przyznaje Paweł Pacek.

Ekspert przyznaje jednak, że wina nie leży wyłącznie po jednej stronie. Jak wynika z obserwacji Agencji Rozwoju Przemysłu, wiele firm nadal podchodzi do nauki z dużą rezerwą. Paweł Pacek dodaje jednocześnie, że nie można również zapominać o wielu pozytywnych przykładach skutecznej kooperacji naukowców z biznesem. 

Czytaj więcej: ARP przetestowała uczelnie. Współpraca z biznesem kuleje

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

nauka biznes Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)
