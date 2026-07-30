19 kwietnia 1906 r. paryskie niebo miało kolor ołowiu. Lodowaty deszcz siekł rue Dauphine, zamieniając gładki granit w śliską pułapkę. Piotr Curie szedł wolno, z głową schowaną między ramionami, zmęczony przewlekłą chorobą wywołaną przez promieniowanie. Rozkojarzony wkroczył na jezdnię. Nagle zza zakrętu wyłonił się ciężki furgon pocztowy. Stopa traci oparcie na mokrej kostce, ciało bezwładnie leci w dół. Stukot kopyt, krzyk. Woźnica szarpie za wodze, ale rozpędzony ciężki zaprzęg jest nie do zatrzymania. Kopyta koni mijają leżącego mężczyznę, lecz potężne, obite żelazem koło gasi umysł, który jeszcze rano badał tajemnice wszechświata. Jedna chwila nieuwagi kończy pewną epokę.

Zakazany azyl

Śmierć Piotra Curie nie była zwykłą tragedią rodzinną. Dla Marii był to koniec świata, jaki znała. Nagłe odejście jej partnera intelektualnego i życiowego pogrążyło ją w głębokiej, paraliżującej depresji. Przez miesiące pisała w intymnym dzienniku do zmarłego męża słowa przepełnione rozpaczą i poczuciem całkowitego wyobcowania. W tym najciemniejszym okresie jej jedynym realnym punktem oparcia stało się laboratorium przy rue Lhomond, w którym coraz częściej pojawiał się Paul Langevin.

Langevin – młodszy od Marii o pięć lat, wybitny fizyk, były uczeń Piotra – dysponował umysłem, który jako jeden z nielicznych potrafił dotrzymać kroku polskiej uczonej. Miał opinię mężczyzny pociągającego, lecz prywatnie był nieszczęśliwy z powodu małżeństwa z Jeanne Desfosses.

Jeanne, kobieta o porywczym charakterze, pochodząca z drobnomieszczańskiej rodziny rzemieślników, nie rozumiała naukowej pasji męża. Domowe awantury nierzadko kończyły się rękoczynami. Paryskie salony szeptały, że teściowa i żona biją Langevina, gdy odmawiał porzucenia kariery naukowej na rzecz bardziej dochodowej pracy w przemyśle. Paul potrzebował stabilnego związku.

Wiosną 1910 roku między Marią a Paulem coś zaiskrzyło; połączyło ich głębokie, ludzkie pragnienie ucieczki przed samotnością i uczucie, w którym całkiem się zatopili. Wynajęli małe, skromne mieszkanie przy rue du Banquier, niedaleko Sorbony. Dla Marii to surowe lokum, wyposażone w zaledwie kilka mebli, stało się miejscem powrotu do życia i normalności. Dla Langevina – ucieczką przed piekłem domowym. Tu kochankowie mogli się ukryć przed światem, utulić w ramionach i mówić o miłości.

Gdy nie mogli się spotkać, pisali do siebie listy pełne czułości, ale też pragmatycznych rad i naukowych dysput. Maria, wykazując się niezwykłą jak na owe czasy troską o los partnera, doradzała mu, jak ma postępować z żoną, by zyskać niezależność. Te słowa, pełne intymnych szczegółów, miały wkrótce stać się jej aktem oskarżenia.

Jeanne Langevin szybko zorientowała się, że jej mąż spędza podejrzanie dużo czasu poza domem. Wynajęła prywatnego detektywa, który bez trudu namierzył kryjówkę kochanków. Latem 1911 r. tajniak włamał się do mieszkania i skradł skrzyneczkę zawierającą intymną korespondencję Marii i Paula.

Jeanne nie zamierzała iść do sądu po zwykły rozwód; postanowiła wykorzystać listy jako narzędzie szantażu i publicznej zemsty. Gdy negocjacje finansowe dotyczące separacji i alimentów nie potoczyły się po jej myśli, przekazała odpisy najostrzejszych fragmentów listów prasie bulwarowej.

Głównym katem został Fernand Druet, redaktor naczelny brukowca „Le Journal”. Początkowo prasa dozowała napięcie, pisząc o „skandalu na Sorbonie” i „romansie pewnej wdowy z żonatym fizykiem”. Prawdziwa eksplozja nastąpiła na początku listopada 1911 r., gdy prawicowy dziennik „L’Intransigeant” oraz skrajnie nacjonalistyczny „L’Action Française” wprost wymieniły nazwisko Marii Skłodowskiej-Curie.

Listy, które kochankowie pisali do siebie w wynajętym potajemnie mieszkaniu, pachniały melancholią i rozpaczliwym pragnieniem bliskości. Jednak gdy brukowiec „Le Journal” opublikował ich fragmenty, nikt nie widział w nich dramatu dwojga samotnych ludzi – Paryż dostrzegł bezwstydną cudzoziemkę, która bezcześci pamięć narodowego bohatera. Każde zdanie Marii, w którym radziła Langevinowi, by nie sypiał z żoną w jednym łóżku, przedstawiano jako dowód na jej wyrachowanie i chęć zniszczenia francuskiego ogniska domowego. „Świętość francuskiej rodziny” została zbrukana przez „brudną cudzoziemkę”.

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Anatomia nagonki

Kilkanaście lat wcześniej Francją wstrząsnęła afera Alfreda Dreyfusa – wielki kryzys polityczny i moralny, który podzielił naród na kosmopolityczną, republikańską lewicę i skrajnie klerykalną, antysemicką, ksenofobiczną prawicę. Mimo upływu lat emocje te wciąż były żywe, a Skłodowska-Curie stała się idealnym celem dla tej drugiej strony.

W oczach francuskich nacjonalistów Maria uosabiała wszystko, co według nich zagrażało tradycyjnym wartościom republiki. Była nie tylko emigrantką urodzoną w Warszawie, która kaleczyła język obcym akcentem, ale także kobietą sukcesu piastującą stanowisko profesora na Sorbonie – to dla konserwatystów było aberracją i zamachem na patriarchat.

Łatwo było uderzyć w jej obce pochodzenie – prawicowa prasa natychmiast wykreowała mit antysemicki. Nazywano ją „polską Żydówką”, „szorstką imigrantką” i „niemiecko-żydowską agentką”, która przybyła do Paryża, by niszczyć francuskie rodziny i kraść sekrety narodowej nauki. Fakt, że była zadeklarowaną ateistką, nie miał dla oskarżycieli najmniejszego znaczenia.

Podwójne standardy moralne tamtych lat porażały cynizmem. Paul Langevin, choć był pełnoprawnym uczestnikiem tego romansu, niemal nie ucierpiał w oczach opinii publicznej. Traktowano go jak ofiarę – naiwnego geniusza, który został omotany przez starszą od niego, drapieżną cudzoziemkę. Mężczyźnie wolno było mieć kochanki; paryska kultura wręcz zachęcała do cichego posiadania metres. Zdrada w wykonaniu mężatki była przestępstwem kryminalnym. Kobieta – zwłaszcza ta, która śmiała sięgnąć po męskie przywileje w nauce – musiała zostać publicznie ukamienowana za najmniejsze odstępstwo od narzuconej roli skromnej, milczącej wdowy.

Na krawędzi obłędu

Nagonka szybko przeniosła się ze szpalt gazet na ulice. W listopadzie 1911 r. wokół domu Marii w Sceaux zaczął gromadzić się agresywny tłum. Ludzie podburzeni przez prawicowe pamflety rzucali w okna kamieniami. Przerażona Maria, tuląc do siebie czternastoletnią Irenę i siedmioletnią Ewę, słyszała krzyki żądające jej deportacji lub śmierci. Sytuacja stała się na tyle niebezpieczna, że przyjaciele musieli zorganizować potajemną ewakuację.

Napięcie sięgnęło zenitu, gdy Paul Langevin, doprowadzony do ostateczności obelgami rzucanymi pod adresem Marii, wyzwał na pojedynek jednego z najbardziej agresywnych dziennikarzy, Gustave'a Téry z pisma „L'Œuvre”. Pojedynek okazał się kwintesencją ówczesnej groteski. Chociaż rywale stanęli na udeptanej ziemi, obaj odmówili oddania strzału.

Maria była bliska załamania nerwowego, a w jej głowie coraz częściej pojawiały się myśli samobójcze. Czuła, że dotychczasowe życie, zbudowane na twardym fundamencie pracy i nauki, trafiło do rynsztoka.

W samym środku tego medialnego piekła, 7 listopada 1911 r., ze Sztokholmu nadeszła depesza. Szwedzka Akademia Nauk przyznała Skłodowskiej-Curie drugą Nagrodę Nobla – tym razem samodzielną, w dziedzinie chemii, za odkrycie radu i polonu.

Zamiast triumfu nominacja ta przyniosła kolejną falę problemów. Przerażeni skandalem członkowie Komitetu Noblowskiego zaczęli ulegać naciskom opinii publicznej. Jeden z wpływowych szwedzkich akademików, Svante Arrhenius, napisał do Curie-Skłodowskiej list, w którym sugerował, by nie przyjeżdżała do Sztokholmu i zrezygnowała z osobistego odbioru nagrody, dopóki sprawa z Langevinem nie przycichnie.

Reakcja była natychmiastowa. „Krok, który mi Pan sugeruje, wydaje mi się poważnym błędem – pisała nobliska. – W rzeczywistości nie ma żadnego związku między moją pracą naukową a faktami z życia prywatnego, które próbuje się przeciwko mnie wykorzystać w niskich pamfletach”.

W obronie uczonej stanęli najwięksi intelektualiści epoki, wsparły ją również szwedzkie feministki. „Jestem tak wściekły na rynsztokowy sposób, w jaki opinia publiczna śmie się Panią zajmować, że absolutnie muszę dać upust temu uczuciu – pisał w liście Albert Einstein. – To wspaniale, że wśród nas znajdują się ludzie tacy jak Pani, jak Langevin, prawdziwe istoty ludzkie, w których towarzystwie można odczuwać radość. Jeśli motłoch nadal będzie się Panią zajmować, proszę po prostu przestać czytać te bzdury”.

Jednak pojechała do Sztokholmu. 11 grudnia 1911 r. odebrała nagrodę z podniesioną głową, choć fizycznie była cieniem samej siebie. Kilka dni po powrocie do Francji trafiła do szpitala z ciężkim zapaleniem nerek i głęboką depresją.

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Zamknięte koło

Romans z Langevinem nie przetrwał tej próby ognia. Paul ostatecznie zawarł ugodę z żoną, unikając procesu sądowego, choć do końca życia przyjaźnił się z Marią. Sama Skłodowska-Curie nigdy więcej nie pozwoliła sobie na publiczne okazywanie uczuć. Zamknęła się w pancerzu chłodu, poświęcając resztę życia wyłącznie pracy badawczej i organizacji Instytutu Radu.

Historia romansu w pewnym sensie zatoczyła koło. Wnuczka noblistki, Hélène (córka Irène), wyszła za mąż za wnuka Paula – Michela. Oboje zrobili karierę jako fizycy jądrowi, zaś ich syn Yves Langevin został astrofizykiem.

Skandal z 1911 r. pokazał, że pod fasadą liberalnej demokracji i naukowej rewolucji kryły się demony, które do dziś potrafią niszczyć wybitne jednostki. Skłodowska-Curie musiała stoczyć walkę nie tylko z tajemnicami materii, ale również z szowinistycznym społeczeństwem, które nie potrafiło wybaczyć kobiecie geniuszu, niezależności i prawa do miłości.