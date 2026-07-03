Odkrycie promieniotwórczości przez Henriego Becquerela w 1896 r., a następnie uzyskanie radu i polonu przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie w 1898 r. zbiegło się w czasie z rewolucją przemysłową. Rozpaliło wyobraźnię opinii publicznej, obiecując ludzkości klucz do sekretów samej natury. Niewidzialne, świecące w ciemności promienie uznano za fontannę młodości oraz niewyczerpane źródło życiowej energii. Przemysł błyskawicznie wykorzystał tę modę, nasycając radem ekskluzywne kosmetyki, luksusowe trunki, wodę, a nawet codzienną galanterię. Ten wyjątkowy moment w historii był czasem czystej, niczym nieograniczonej fascynacji potęgą atomu, która zrewolucjonizowała popkulturę i codzienne życie tamtej epoki.

W latach 20. XX wieku United States Radium Corporation w New Jersey podchwyciła ten trend. Przedsiębiorstwo zajęło się malowaniem tarcz zegarków wojskowych i kompasów farbą Undark, zawierającą rad-226. Wkrótce działalność rozszerzono o przyrządy lotnicze, a farbę zaczęto stosować do ozdabiania mebli (np. siedzeń w salach teatralnych) oraz przy produkcji zabawek. W 1918 r. około 95 proc. radu wydobywanego w USA przeznaczano do produkcji świecącej farby.

Do malowania zatrudniano młode kobiety, które musiały cienką, precyzyjną linią nanieść na zdobiony przedmiot farbę. Nakładano ją za pomocą pędzelków z wielbłądziego włosia, stosując powszechnie narzuconą im technikę zwaną „lip, dip, paint” (pośliń, zanurz, pomaluj). Metoda ta była bezpośrednią przyczyną ich późniejszej tragedii.

Popyt na produkty luminescencyjne spowodował, że w tym okresie fabryka pracowała na dwie zmiany przez siedem dni w tygodniu. Tylko w 1919 r. firma wyprodukowała ponad dwa miliony świecących zegarków. Popularność zyskiwała również sama farba, więc trafiła ona do sprzedaży. W zakładzie nic nie mogło się zmarnować, dlatego odpady po ekstrakcji radu z rudy, podobne do morskiego piasku, sprzedawano jako wypełnienie piaskownic.

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Kobiety – nieświadome zagrożenia, przecież firma zapewniała o bezpieczeństwie produktu – dla zabawy malowały radem paznokcie, zęby i twarze, by świecić w ciemności po powrocie do domów. Nie wiedziały, że każde muśnięcie pędzla wprowadzało do ich organizmów setki mikrokiurów (jednostka miary radioaktywności, w układzie SI zastąpiona bekerelem [Bq]) radu. Efekty pojawiły się po kilku latach. Robotnice zaczęły cierpieć na chroniczne bóle zębów, owrzodzenia jamy ustnej, a ich kości szczękowe stawały się tak kruche, że rozpadały się w dłoniach stomatologów (tzw. radium jaw). Kobiety doświadczały również zahamowania miesiączki, a także bezpłodności.

Liczbę kobiet, które w USA zajmowały się ręcznym malowaniem z użyciem farb zawierających rad, do końca lat 40. szacowano na ok. 4000. Sprawa „radowych dziewczyn” (Radium Girls) stała się pierwszym masowym sygnałem alarmowym dla rodzącego się systemu medycyny pracy.

Zachwyt i ignorancja

Wczesna era badań nad radioaktywnością charakteryzowała się niemal całkowitą beztroską. Naukowcy, laboranci i robotnicy fabryczni dotykali substancji promieniotwórczych gołymi rękami. Piotr Curie celowo przymocował próbkę radu do swojego ramienia na kilka godzin, aby obserwować powstałe oparzenie skóry. Maria Skłodowska-Curie nosiła probówki z radem w kieszeni fartucha, ciesząc się z ich błękitno-zielonej poświaty.

A tymczasem rad i polon niszczą ludzki organizm od środka, działając jak niewidzialni, radioaktywni sabotażyści. Choć oba te pierwiastki wysyłają w przestrzeń niszczycielską energię, to każdy z nich atakuje nasze ciało w zupełnie inny, podstępny sposób.

Rad jest mistrzem kamuflażu, ponieważ posiada analogiczną konfigurację elektronową powłoki walencyjnej, co oznacza, że pod względem chemicznym przypomina wapń – podstawowy budulec naszych kości. Problem w tym, że organizm ludzki nie potrafi odróżnić tych dwóch pierwiastków. Po dostaniu się do krwiobiegu drogą pokarmową lub oddechową rad jest traktowany przez nasze ciało jak wapń i zostaje wbudowany bezpośrednio w kości. Ponieważ jego okres połowicznego rozpadu jest bardzo długi, mamy pewność, że „uwięziony” rad do końca życia nosiciela wysyła silne promieniowanie wprost do wnętrza kości. Niszczy w ten sposób szpik kostny, który odpowiada za produkcję komórek krwi. Choć cząstki alfa emitowane przez rad mają w tkankach miękkich bardzo krótki zasięg (zaledwie kilkadziesiąt mikrometrów), ich zdolność do jonizacji wzdłuż toru lotu jest niszczycielska.

Brak świadomości fundamentalnych zagrożeń ze strony promieniowania jonizującego doprowadził do dekad tragicznych w skutkach zaniedbań

Polon działa zupełnie inaczej niż rad – nie chowa się w jednym miejscu, lecz zachowuje się jak błyskawiczna trucizna roznoszona po całym ciele. Odkryty przez Skłodowską-Curie izotop ma krótki okres połowicznego rozpadu (138 dni), ale wykazuje gigantyczną aktywność. Jeden miligram polonu-210 emituje tyle samo cząstek alfa, co niemal 4,5 grama radu-226.

W przeciwieństwie do radu polon nie jest „poszukiwaczem kości”. Po wchłonięciu wiąże się z białkami osocza (głównie z hemoglobiną) i jest transportowany do wszystkich narządów wewnętrznych. Najwyższe stężenia osiąga w tkankach silnie unaczynionych: śledzionie, nerkach, wątrobie oraz szpiku kostnym. Polon wywołuje rozsiane, ostre uszkodzenia radiacyjne, niszcząc barierę naczyniową i doprowadzając do niewydolności wielonarządowej.

Polon wysyła niezwykle ciężkie i silne cząstki promieniowania. Choć mają one krótki zasięg i nie przebiją nawet kartki papieru, to uwolnione wewnątrz ciała działają jak mikroskopijne kule armatnie. Rozrywają i niszczą każdą napotkaną komórkę. W ciągu zaledwie kilku dni lub tygodni polon doprowadza do całkowitej awarii najważniejszych organów. Człowiek traci włosy, cierpi na potężne krwotoki wewnętrzne, a jego układ odpornościowy przestaje istnieć.

Niewidzialna emisja cząstek, która z zapierającą dech w piersiach siłą rozświetlała mrok laboratoriów, była jednak zjawiskiem całkowicie niezrozumiałym pod kątem biologicznym. Brak świadomości fundamentalnych zagrożeń ze strony promieniowania jonizującego doprowadził do dekad tragicznych w skutkach zaniedbań. Z tych dramatów narodziła się jednak zupełnie nowa dyscyplina naukowa, która bezpowrotnie zmieniła oblicze medycyny pracy oraz standardy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na całym świecie.

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Architektura bezpieczeństwa

Śmierć robotnic fabrycznych, naukowców i prominentnych zwolenników radu wymusiła na społeczności naukowej radykalną zmianę paradygmatu. Medycyna musiała wypracować metody ilościowego opisu zagrożeń, których do tej pory nie potrafiono nawet zmierzyć. Tak narodziła się toksykologia radiacyjna – interdyscyplinarna nauka łącząca fizykę jądrową, chemię analityczną, biologię komórki i praktykę kliniczną.

Kluczowym krokiem było odejście od opisowych metod oceny stopnia skażenia na rzecz ścisłych miar fizycznych. Naukowcy opisali matematycznie wchłanianie, dystrybucję w narządach, metabolizm oraz drogi wydalania substancji promieniotwórczych.

Wpływ badań nad radem i polonem na medycynę pracy miał charakter rewolucyjny. Przed erą atomową medycyna przemysłowa skupiała się głównie na urazach mechanicznych, pylicach płuc u górników czy zatruciach ołowiem. Promieniotwórczość wprowadziła zagrożenie, które było bezwonne, bezbarwne, niewyczuwalne zmysłami, a jego skutki zdrowotne mogły ujawnić się po kilkunastu latach.

Pierwsze próby standaryzacji ochrony radiologicznej w latach 30. XX wieku opierały się na pojęciu tzw. dawki tolerowanej, czyli takiej ilości promieniowania, która według ówczesnego stanu wiedzy nie wywoływała widocznych uszkodzeń skóry. Było to podejście błędne, gdyż nie uwzględniało efektów nowotworowych, dla których nie istnieje bezpieczny próg dawki.

Ewolucja procedur doprowadziła do sformułowania fundamentalnej zasady współczesnej ochrony radiologicznej: ALARA (As Low As Reasonably Achievable) – dawka promieniowania powinna być tak niska, jak to jest racjonalnie osiągalne przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych.

Laboratoria badawcze i zakłady przemysłowe przeszły głęboką transformację technologiczną. Wprowadzono procedury i środki techniczne, które obecnie stanowią kanon BHP. Dziś nikt już nie pracuje w laboratorium w ubraniu, w którym chodzi na co dzień, nie chwyta pipety ustami, nie dotyka pojemników gołymi rękami, a odpadów promieniotwórczych nie wylewa do zlewu. Każda czynność ma swoje restrykcyjne zasady, zapewniające pracownikom możliwie największe bezpieczeństwo.

Dziedzictwo wykuwane w mroku

Badania nad promieniotwórczością radu i polonu zapoczątkowały jedną z najbardziej dramatycznych lekcji w historii nauki i przemysłu. Tragedia pierwszych badaczy, laborantów i robotników unaoczniła ludzkości, że postęp technologiczny nie może odbywać się w oderwaniu od rygorystycznej oceny ryzyka biologicznego.

Nowoczesna medycyna pracy zawdzięcza toksykologii radiacyjnej swoje najbardziej fundamentalne filary: zasadę ostrożności, systemy monitorowania biologicznego oraz przekonanie, że bezpieczeństwo pracownika musi być projektowane już na etapie tworzenia nowej technologii. Niewidzialne, błękitne światło radu, które kiedyś zabiło Marię Skłodowską-Curie i radowe dziewczyny, stało się ostatecznie fundamentem pod budowę globalnej kultury bezpieczeństwa pracy.