Dziedzictwo Marii Skłodowskiej-Curie
Dziedzictwo Marii Skłodowskiej-Curie
Maria Curie-Skłodowska w jednym z ambulansów
Zamiast szybkich manewrów w celu zdobycia przewagi, prowadzono walkę na wykrwawienie przeciwnika, zniszczenie jego potencjału ludzkiego i gospodarczego. Był to krwawy konflikt na wyniszczenie, w którym użyto nowoczesnego przemysłu do masowej eksterminacji – po raz pierwszy na taką skalę zastosowano nowoczesną technikę: karabiny maszynowe, czołgi, samoloty oraz gazy bojowe.
W chwili wybuchu wojny Maria Skłodowska-Curie miała 47 lat, była wdową i dwukrotną laureatką Nagrody Nobla. Środowisko naukowe Francji wielbiło Polkę i jej prace. Na przeciwnym biegunie stały paryskie brukowce, które poszukiwały sensacji, dopatrując się w jej drugim imieniu, Salomea, żydowskiego pochodzenia i piętnując ją za romans z młodszym od niej żonatym fizykiem Paulem Langevinem.
We Francji wiało grozą. Niemieckie dywizje maszerowały na Paryż przez terytorium neutralnej Belgii. Prowadzona była mobilizacja, a zdesperowany rząd apelował do obywateli o ofiary na wsparcie wojska. Pobór doprowadził do zawieszenia prac prowadzonego przez badaczkę Instytutu Radowego w Paryżu – wszyscy pracownicy poszli na front.
Skłodowska-Curie również postanowiła wesprzeć wysiłek wojenny Francji. Przekazała na obronność oba złote medale noblowskie i inne odznaczenia wykonane z cennego kruszcu. „Uważam, że powinnam poświęcić wszystko dla ratowania mojej przybranej ojczyzny, zwłaszcza, że nie mogę tu nic uczynić dla mojego nieszczęśliwego kraju” – pisała w liście pod koniec 1914 r. Bank Francji nie przyjął jednak daru.
Czytaj więcej
Droga Marii Skłodowskiej-Curie do pierwszej Nagrody Nobla nie była usłana różami. Badaczka i jej mąż Piotr nie mieli do dyspozycji zaawansowanych u...
Skłodowska-Curie mogła zamknąć się w bezpiecznym gabinecie. Zamiast tego wybrała ryk artylerii i błotniste okopy – oczywiście nie jako żołnierka. Weszła w dobrze jej znaną rolę naukowca, tyle że na polu bitwy.
Noblistka wystąpiła ze śmiałym pomysłem zbudowania mobilnych gabinetów rentgenowskich, które miały wspierać lekarzy na zapleczu frontu. Chodziło o to, by chirurg dokładnie wiedział, gdzie w ciele żołnierza znajduje się odłamek lub kula i mógł przeprowadzić precyzyjną, szybką operację. Koncepcję poparły władze francuskiego Czerwonego Krzyża, ale stanowczo zaprotestowało wojsko. Generałom nie mieściło się w głowie, by kobieta, cywil, a w dodatku cudzoziemka, plątała się po polu walki. Na szczęście udało się przekonać generała Joffre, który wyraził zgodę. Skłodowska-Curie otrzymała pełnomocnictwa do budowy ruchomych gabinetów rentgenowskich i tytuł dyrektorki techniki radiologicznej.
Służba chirurgów polowych przypominała wtedy pracę na taśmie produkcyjnej w warunkach permanentnego kryzysu. Skala obrażeń wywołana przez nowoczesną artylerię i broń maszynową całkowicie zaskoczyła ówczesne służby medyczne, zmuszając lekarzy do operowania w ekstremalnym stresie i wycieńczeniu fizycznym. Wprawdzie medycyna miała już za sobą rewolucję anestezjologiczną z XIX w., ale warunki polowe i masowy napływ rannych sprawiały, że narkoza była ryzykowna. W tej sytuacji tempo i precyzja były niezwykle ważne.
Badaczka zaczynała od zera. Z powodu wybuchu wojny i exodusu ludności z Paryża wiele uniwersyteckich laboratoriów, prywatnych gabinetów lekarskich i manufaktur produkujących sprzęt medyczny zostało opuszczonych. Skłodowska-Curie dosłownie „ogołociła” te miejsca, rekwirując lub przyjmując w formie darowizn kompletne oprzyrządowanie radiologiczne. Następnie zwróciła się do zamożnych francuskich darczyńców o sfinansowanie zakupu samochodów. Tak powstała armia około 20 mobilnych stacji, które żołnierze i medycy zaczęli nazywać „Petites Curie” (Małe Curie).
Pojazdy te były technicznym majstersztykiem tamtej epoki. Podwozia lekkich, ale wytrzymałych ciężarówek zabudowano tak, by mieściły zarówno aparat rentgenowski, jak i ciemnię fotograficzną. Problem zasilania urządzeń rozwiązać miała konstruowana przez Skłodowską-Curie specjalna prądnica napędzana silnikiem samochodu. Dzięki temu energia potrzebna do wykonania prześwietlenia była generowana bezpośrednio na postoju. Ambulans mógł dotrzeć do odległych miejsc, lawirując po wąskich, zniszczonych drogach. Skłodowska-Curie ukończyła kurs dla kierowców ciężarówek i często osobiście siadała za kółkiem. Biografowie szacują, że czasie wojny odbyła 45 podróży na front w sprawach związanych z działalnością gabinetów rentgenowskich.
Praca z „małymi Curie” była nie tylko wyczerpująca fizycznie, ale również śmiertelnie niebezpieczna. Maria wraz ze swoją 17-letnią córką Ireną oraz grupą przeszkolonych techniczek zjeździła niemal cały front zachodni. Pracowały w strefie bezpośredniego ostrzału, zwykle w spartańskich warunkach.
Samo wykonanie prześwietlenia w polowych realiach wymagało ogromnej precyzji i improwizacji. Po przybyciu ambulansu na miejsce zespół rozstawiał namiot i przygotowywał sprzęt. Zdjęcia wykonywano na szklanych płytach, które następnie trzeba było wywołać w zaciemnionym wnętrzu auta. Wykonanie zdjęcia również było sztuką. Lampa była skrajnie niestabilna i w trakcie naświetlania traciła właściwości. Czasem robiła się „twarda” i wymagała wyższego napięcia do działania, innym razem była „miękka” i generowała promienie o zbyt małej energii, które nie potrafiły przebić się przez ludzkie ciało. Skłodowska-Curie i jej asystentki musiały rozumieć te niuanse fizyczne, by poprzez regulację prądu i podgrzewanie lub chłodzenie lampy uzyskać czytelny obraz, pozwalający chirurgowi uratować życie żołnierza.
Szacuje się, że dzięki mobilnym rentgenom wykonano 1,2 miliona badań rannych żołnierzy. W zestawieniu z sześcioma milionami Francuzów i Belgów rannych lub zabitych na frontach jest to liczba wręcz niewiarygodna.
Podczas pracy z aparaturą rentgenowską Skłodowska-Curie nie zdawała sobie sprawy destrukcyjnego wpływu promieniowania na ludzki organizm. Przez lata pracy przy lampach jej dłonie były nieustannie wystawione na działanie promieni X. Pojawiały się na nich oparzenia i przebarwienia. Wielu historyków uważa, że to właśnie ten niezwykły wojenny wysiłek, połączony z wcześniejszymi latami pracy nad odkryciem radu i polonu, znacząco przyczynił się do późniejszych problemów zdrowotnych noblistki i jej śmierci w wieku 67 lat.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas