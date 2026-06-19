Dziedzictwo Marii Skłodowskiej-Curie
Dziedzictwo Marii Skłodowskiej-Curie
Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik, zwrócił uwagę, że jako społeczeństwo nie ufamy naukowcom i efektom ich pracy. W świecie akademickim panuje przekonanie, że lekarstwem na sceptycyzm jest podanie większej liczby faktów. To, niestety, nie działa. Przynależąc do konkretnych grup, w których panują określone przekonania, pewne fakty wypieramy. Często nowe odkrycia traktujemy jako atak na naszą tożsamość. – Trzeba by zacząć odbudowywać to zaufanie wokół wartości, które nas łączą, jak bezpieczeństwo, rodzina, zdrowie – mówił dyrektor.
Fizyk Maciej Wojtkowski patrzy na problem z perspektywy przeciętnego Kowalskiego. Większość Polaków nie rozumie sprawczości nauki i jej funkcji, bo brakuje namacalnych dowodów jej działania w codziennym życiu. – Staliśmy się społeczeństwem kolonialnym, które wszystko importuje. Nie wytwarzamy wystarczająco dużo własnych dóbr technologicznych, które przekonywałyby ludzi do wartości rodzimej nauki. A jak się czegoś nie rozumie, to się temu nie ufa – mówił.
Inne bariery wskazał prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH. Pierwsza to dezinformacja. Państwo i instytucje naukowe nie radzą sobie z walką z fake newsami, co prowadzi do głębokiej destabilizacji społecznej. Innym problemem jest hermetyczność nauki i języka, jakim posługują się naukowcy. Jest on niezrozumiały dla ogółu. – Nie potrafimy też posługiwać się chwytliwymi, obrazowymi przykładami. Mam na myśli choćby marnowanie potencjału wizerunkowego polskich ikon nauki, jak dr Sławosz Uznański. Społeczeństwo musi zobaczyć w nim wybitnego, twardo stąpającego po ziemi naukowca, a nie „pana od pierogów”, który poleciał w kosmos na wycieczkę – tłumaczył rektor.
Istotne jest, by pokazywać naukę jako proces. Medialne odkrycia są efektem długiej, żmudnej pracy poprzedzonym wieloma niepowodzeniami, chybionymi próbami. Droga do sukcesu nie jest usłana różami. Pisała o tym w swojej autobiografii Maria Skłodowska-Curie, która wspominała badania prowadzone wraz z mężem w prowizorycznej szopie służącej im za laboratorium jako najlepszy czas w jej życiu, choć okupiony licznymi porażkami, błędami i niepowodzeniami.
Milena Ratajczak, astronomka, pracownica Obserwatorium Astronomicznego UW, zwracała uwagę na mało zachęcający system krajowej edukacji. – Wciąż króluje podejście testowe z zasadą „zakuć i zapomnieć”. Potrzeba w tym zakresie zmian, również na poziomie studenckim – mówiła. Nauka powinna być też szerzej obecna w mediach. Astronomce wtórował Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik. – W szkole uczymy przedmiotów przyrodniczych jak katechizmu, prawd wiary. Nie poprzez doświadczenie i praktykowanie – zaznaczał. Centrum Nauki Kopernik swoją działalnością wychodzi poza ten schemat. Ale zmiany w edukacji muszą być szersze, szkoła powinna też zwiększać apetyt na ryzyko, budować porozumienie między środowiskami, które mówią innymi językami. – To wyzwanie kulturowe i edukacyjne, bez którego nic się nie zmieni – podkreślał Firmhofer.
Młodzi ludzie, którzy w naturalny sposób korzystają z technologii, wciąż nie uświadamiają sobie, jaki potencjał się w niej kryje. Nikodem Rudziński, popularyzator nauki, postuluje zmianę mentalną: musimy uczyć młodzież operatywności i kreatywności. – Trzeba rozwijać w młodych ludziach myśl przedsiębiorczości, przekonując ich, że każdy może zrobić dużo większe rzeczy niż mu się wydaje. Trzeba wśród nich budować wiarę we własne możliwości. W USA od początku edukacji szkolnej przekazuje się uczniom, że powinni się rozwijać, szukać rozwiązań, wychodzić ze strefy komfortu – informował Rudziński.
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Istotnym problemem w Polsce jest finansowanie nauki. Prof. Maciej Wojtkowski, fizyk, krytykuje nadmierną biurokrację związaną z wydatkowaniem środków publicznych. – Pieniądz publiczny jest mocno zbiurokratyzowany, ogranicza kreatywność, jest przeregulowany. My potrzebujemy się od tego uwolnić. (…) Potrzebujemy jak tlenu finansowania, które umożliwi nam używanie pieniądza tak, jak to robią przedsiębiorcy – mówił. Rozwiązaniem mogłyby być bardziej zbalansowane proporcje finansowania nauki między sektorem państwowym a prywatnym. Z czego wynika zbyt małe zaangażowanie biznesu? W dużej mierze z braku wzajemnego zrozumienia. Biznes ma nieracjonalne oczekiwania od nauki – wkładając w dany projekt środki, chce szybkiego ich zwrotu. Tymczasem nauka wymaga czasu.
Rektor SGH, Piotr Wachowiak, przypominał, że inwestycje w naukę są w dłuższym horyzoncie czasowym opłacalne. Przytoczył kluczowy wskaźnik: każda jedna złotówka zainwestowana w naukę wraca do budżetu jako 8-12 złotych wzrostu PKB w długiej perspektywie.
Nie bez znaczenia są uwarunkowania kulturowe. – Jesteśmy społeczeństwem konserwatywnym, o niezwykle niskim apetycie na ryzyko. Chcemy innowacji, ale tylko takich, które gwarantują sto procent sukcesu, co w nauce jest niemożliwe – zaznacza Robert Firmhofer z Centrum Nauki Kopernik.
Ewa Sowińska, członkini rady nadzorczej Orlenu, zauważa, że biznes i uczelnie zbyt długo stały na przeciwległych biegunach. Zabrakło łączników między praktykami a teoretykami. Pożądane są rozwiązania systemowe, które pozwolą przełamać ten pat.
Sowińska zaznaczała, że wszystko, co firma inwestuje w naukę, ma pozostać w systemie i służyć całemu krajowi. Duże szanse dla sektora nauki widzi w trwającej transformacji energetyki. W Polsce toczy się szereg procesów, w ramach których biznes wdraża nowoczesną myśl technologiczną. Celem jest, by inwestycje realizowały w jak największy stopniu polskie firmy. – Jeśli nauka nie włączy się w ten proces, nie skorzysta na nim. Musimy się spotkać w pół drogi – mówiła.
Orlen zaangażowany jest w proces łączenia nauki i biznesu. Wchodzi też coraz mocniej w mecenat nauki, czego dowodem jest choćby podpisanie partnerstwa z Centrum Nauki Kopernik czy wcześniej objęcie mecenatem Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Angażować się będzie również w program „Przyszłość. Podaj dalej”, obejmujący m.in. Klub Młodego Odkrywcy, od lat koordynowany i rozwijany przez Centrum Nauki Kopernik (w ramach którego młodzi pasjonaci nauki poznają świat poprzez samodzielne eksperymentowanie). Celem jest wyjście z programem poza wielkie ośrodki miejskie. W ciągu najbliższych dwóch lat program ma ustanowić stałą obecność nauki we wszystkich powiatach w Polsce. – Chodzi o to, by próg wejścia do świata nauki był jak najniższy, ale sufit pozostał zawieszony niezwykle wysoko – podsumował dyrektor Centrum Nauki Kopernik.
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