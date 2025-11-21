Badania rozwój biznes

prof. Marek Gzik: Musimy budować konkurencyjną gospodarkę opartą na wiedzy

Polskie produkty i technologie powinny być unikalne. Nauka ma w tym zakresie wiele do zaoferowania i było to podstawą organizacji kongresu „Nauka dla biznesu”. Współpraca nauki z biznesem jest coraz lepsza. Świadczą o tym kwoty przeznaczane przez przedsiębiorstwa na finansowanie badań. W ciągu ostatnich dziesięciu lat kwota ta się podwoiła - wskazuje prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

