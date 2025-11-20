Badania rozwój biznes

dr Kornelia Mikuła: Jak komercjalizacja nauki działa w Belgii

Miałam przyjemność pracować w Instytucie Biotechnologii w Gent. To raj, jeżeli chodzi o transfer technologii. W Belgii są praktycznie wszystkie mechanizmy, które są potrzebne do wdrożenia osiągnięć w zakresie badań podstawowych. Działają biura transferu technologii, które aktywnie szukają partnerów biznesowych i opiekują się projektami. Są menadżerowie biznesu, specjaliści od własności intelektualnej, specjaliści od tworzenia startupów. To wszystko pod parasolem jednej organizacji - mówi dr Kornelia Mikuła, kierownik Biura Transferu Technologii w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

