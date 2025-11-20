Badania rozwój biznes

dr Hubert Cichocki: Czy jest kongres Nauka dla Biznesu

Zależy nam na tym, aby powstało na mapie polskich wydarzeń naukowych takie miejsce, które jest dedykowane dla współpracy i dla możliwości nawiązywania relacji pomiędzy przedstawicielami sektora przedsiębiorstw a przedstawicielami sektora nauki. O tym, że jest to wydarzenie potrzebne, świadczy liczba uczestników – ponad 2,5 tys. To jest, jak sądzę myślę, największe wydarzenie w Polsce, dedykowane właśnie temu obszarowi relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a naukowcami – mówi dr Hubert Cichocki, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, współorganizatora kongresu Nauka dla Biznesu.

