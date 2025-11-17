Badania rozwój biznes

Mateusz Kicka i Aleksander Grąbczewski: Innowacje, na które stawia Unia | PFNI 2025

Jakie innowacje mają w przyszłości największe szanse na dofinansowanie ze środków unijnych? – Coraz częściej pojawia się podejście, aby te innowacje były odczuwalne dla każdego obywatela Unii – odpowiadają Mateusz Kicka i Aleksander Grąbczewski z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. - Rozwiązania związane na przykład z tańszą, czystą energią, rozwiązania dotyczące efektywnej opieki zdrowotnej, na przykład bardziej dostępnej – dodają przedstawiciele Parlamentu Europejskiego.

