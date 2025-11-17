Badania rozwój biznes

Aleksandra i Piotr Stanisławscy: Dlaczego opłaca się latać w kosmos | PFNI 2025

- Dzięki badaniu kosmosu dysponujemy na przykład technologiami, które wykorzystuje każdy smartfon. Chodzi o matryce do aparatów w telefonach komórkowych. One powstały z myślą o tym, żeby fotografować kosmos, głęboki kosmos i przesyłać w łatwy sposób te zdjęcia na Ziemię. A to tylko jeden z morza przykładów rozwiązań, które powstały w ramach badania kosmosu – mówią Aleksandra i Piotr Stanisławscy, autorzy podcastu Crazy Nauka.

