Krzysztof Ignaczak: Potrzeba nam sportowej determinacji | PFNI 2025

Chciałem, żeby z mojej strony na Podkarpackim Festiwalu Nauki i Innowacji wybrzmiało słowo determinacja, które bardzo mocno towarzyszyło mi podczas kariery sportowej. Uważam, że dzisiaj młodym pokoleniom trochę brakuje świadomości, że może za pierwszym razem nie wyjść, ale trzeba podjąć kolejne próby. Za drugim, trzecim razem nam się powiedzie i osiągniemy sukces. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Trzeba działać. Jeżeli jest działanie, to są efekty – mówi Krzysztof Ignaczak, były mistrz świata w siatkówce, obecnie przedsiębiorca i radny sejmiku podkarpackiego.

