Współpraca z biznesem – strategiczny cel AGH

Jak w przypadku AGH wygląda współpraca z biznesem?

Współpraca AGH z biznesem stanowi jeden z kluczowych elementów naszej strategii. Prowadzimy badania naukowe oraz kształcimy, uwzględniając aktualne priorytety gospodarki i biznesu, w takich dziedzinach, jak: cyfryzacja, transformacja energetyczna i zeroemisyjność, zmiany klimatyczne, gospodarka o obiegu zamkniętym, przemysł 4.0. Aktualnie możemy poszczycić się mniej więcej tysiącem umów o współpracy z przemysłem, administracją i instytucjami oraz biznesem. Ściśle współpracujemy z firmami z różnych branż – od górnictwa, przez energetykę, IT, aż po przemysł kosmiczny. Ta współpraca przybiera różnorodne formy – od wspólnych projektów, przez programy stażowe czy wspólne prace np. nad ofertą kształcenia.

Trudno znaleźć w ofercie AGH kierunek studiów, który nie jest związany z przemysłem. O taką współpracę zabiegają wszystkie jednostki. Tym samym większość wydziałów AGH współpracuje z przemysłem i bardzo różnymi firmami. Kilka przykładów: – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki współpracuje z przemysłem związanym z innowacyjnymi materiałami, przemysłem ceramicznym, szklarskim czy związanym z materiałami budowlanymi. Partnerzy przemysłowi wydziału to między innymi: Ceramika Paradyż, Saint-Gobain Glass Polska Sp. z o. o., Cementownia „Ożarów” S.A. czy Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec”. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prowadzi współpracę z firmami z obszaru mechatroniki, budowy i eksploatacji maszyn, automatyki i robotyki. To zaledwie wierzchołek góry lodowej. Mamy podpisanych kilkaset umów o współpracy z czołowymi firmami. Porozumienia te dotyczą współpracy w zakresie naukowym, kadrowym, wymiany doświadczeń, wspólnie prowadzonych projektów, rozwiązywania konkretnych problemów, z jakimi zwracają się firmy, kształcenia studentów czy organizacji samodzielnych stanowisk badawczych.

Czego biznes potrzebuje od AGH i jak reagujecie na te potrzeby?

Partnerzy biznesowi i firmy oczekują przede wszystkim nowoczesnych, skalowalnych rozwiązań technologicznych, dobrze wykształconej kadry oraz możliwości rozwijania innowacji. AGH odpowiada na te potrzeby, dostosowując ofertę dydaktyczną do realiów rynku, otwierając nowe kierunki studiów, ale także podejmując liczne prace badawcze czy ekspertyzy, z którymi przychodzą do uczelni przedstawiciele firm i przemysłu.

Jakie mechanizmy uruchomiła uczelnia, aby ta współpraca była jak najbardziej efektywna?

W AGH działają prężnie różnorodne jednostki, które ścisłe współpracują z firmami i sektorem biznesowym. Warto w tym miejscu wymienić m.in. cały Pion Współpracy, który odpowiada za poszerzanie naszych kontaktów z przemysłem. W ramach Pionu Współpracy działa Centrum Współpracy i Transferu Technologii, które inicjuje i koordynuje relacje z przedsiębiorcami, administracją oraz instytucjami otoczenia biznesu. Odpowiada m.in. za ochronę własności intelektualnej oraz efektywne mechanizmy transferu wyników badań na rynek. Dodatkowo Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH wspiera rozwój firm typu spin-off i spin-out, opartych na technologiach wypracowanych na uczelni.

Przykładem aktywności skierowanej bezpośrednio do studentów są AGH Career Days, których kolejne edycje gromadzą partnerów z przemysłu i biznesu. Studenci mają możliwość uczestnictwa w warsztatach realizowanych przez firmy, spotkaniach z rekruterami i prelekcjach dotyczących rozwoju kariery. Tym samym są bliżej firm, które potencjalnie będą ich pierwszymi pracodawcami.

Które formy współpracy z biznesem i firmami są dla uczelni najbardziej wartościowe?

Jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoją dziś młodzi ludzie, jest dostosowanie posiadanych kompetencji do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy. Barierą bywa nie tylko niedostosowanie programów kształcenia do oczekiwań pracodawców, ale również ograniczony dostęp do praktycznych form zdobywania doświadczenia zawodowego – takich jak staże, praktyki czy udział w projektach realizowanych z partnerami zewnętrznymi. W naszej uczelni intensyfikujemy wysiłki w kierunku rozwoju współpracy z przemysłem i biznesem, widząc w niej kluczowy element skutecznego przygotowania absolwentów do pracy w sektorze przemysłowym, technologicznym czy badawczo-rozwojowym.

Szczególnie wartościowe są te formy współpracy, które zakładają realne zaangażowanie studentów w życie gospodarcze – studia dualne, programy stażowe, projekty badawczo-wdrożeniowe, prace inżynierskie i magisterskie realizowane we współpracy z firmami. Takie doświadczenia umożliwiają studentom nabycie cenionych przez pracodawców kompetencji: samodzielności, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, pracy zespołowej, rozumienia specyfiki pracy w realnym środowisku gospodarczym, czy przede wszystkim nabytego doświadczenia.

Jakie korzyści naukowe ma uczelnia dzięki współpracy z biznesem?

Dzięki współpracy z przemysłem AGH może prowadzić badania o wysokim potencjale wdrożeniowym, rozwijać infrastrukturę laboratoryjną oraz angażować studentów i doktorantów w rzeczywiste projekty przemysłowe. Pozwala to skracać dystans między teorią a praktyką, zwiększa jakość kształcenia i umożliwia pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój badań.