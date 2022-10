EuroSkills to największy konkurs umiejętności branżowych organizowany w Europie od 2008 r. Uczestnicy to osoby poniżej 25 lat, którzy rywalizują miedzy sobą w 50 konkurencjach. To np. technologia informacyjna i telekomunikacyjna, technologia wytwarzania i inżynieria, technologia budowlana, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste oraz sztuka i moda.

Organizatorzy szacują, że w przyszłorocznym wydarzeniu weźmie udział ok. 600 zawodników oraz 500 ekspertów z 31 państw. A impreza zgromadzi ponad 100 tys. gości z Polski i zagranicy.

Eliminacje do EuroSkills 2023 już za chwilę. W dniach 23–25 listopada w Gdańsku odbędzie się SkillsPoland 2022. To druga edycja największego branżowego konkursu dla młodych fachowców w Polsce. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół zawodowych, studenci kierunków technicznych oraz osoby rozpoczynające karierę zawodową. Ważne, by zawodnik nie miał więcej niż 25 lat. Uczniowie muszą być pełnoletni.

„WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy WorldSkills i EuroSkills. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizuje 31 państw z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills” – podają na swojej stronie organizatorzy. Zgłoszenia do polskiej edycji odbywają się poprzez stronę www.worldskillspoland.org.pl. Zwycięzcy będą reprezentować Polskę w EuroSkills 2023.

Czy warto zgłosić się do konkursu? Zdaniem uczestników poprzednich edycji zdecydowanie tak. We wrześniu tego roku w Gdańsku odbyło się uroczyste rozpoczęcie przygotowań do przyszłorocznych zawodów. W konferencji wzięli udział także uczestnicy poprzednich edycji konkursu. To m.in. Bartosz Wicherek, który w 2021 r. w Grazu zdobył brązowy medal w gotowaniu. – Misja WorldSkills się nie kończy. Teraz moją misją jest edukacja. Chcę moje doświadczenie przekazać kolejnym uczestnikom – mówi Wicherek.

EuroSkills to konkurs, który przyczynia się do zmiany podejścia do szkół zawodowych

A samo przygotowanie nie jest łatwe. Michał Formela, który w Grazu zdobył brązowy medal w spawaniu, opowiadał: – Zawody poprzedził rok treningu. Trenowałem po osiem godzin dziennie – opowiadał.

Czy było warto? – Udział w zawodach podniósł moje kwalifikacje, ale też dał mi dużo pewności siebie. Mam większą łatwość nawiązywania kontaktów, co jest ważne w moim zawodzie – mówiła Weronika Radoszewska, fryzjerka. – Ten konkurs trzeba po prostu przeżyć. Biorąc udział w konkursie, nic nie tracimy, a zyskujemy wiele – podsumował spotkanie Piotr Glazik, zdobywca brązowego medalu we florystyce.

Zdaniem szefa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Pawła Poszytka ten konkurs to także okazja, by odczarować szkodliwy mit o tym, że edukacja zawodowa jest dla gorszych uczniów. – Nasi zawodnicy udowadniają, że tak nie jest. Szkolnictwo branżowe może być super, cool i fancy – mówił w Gdańsku Poszytek.